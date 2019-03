Musical ‘Iedereen Beroemd’ stopgezet na te weinig interesse MVO

22 maart 2019

06u57

'Iedereen Beroemd', de musical gebaseerd op de gelijknamige film van Dominique Deruddere, speelt zaterdag voor de laatste keer. Alle voorstellingen die daarna nog gepland waren worden afgelast omdat er niet genoeg interesse was bij het publiek, zelfs na het drastisch verlagen van de prijzen.

Joke Emmers en Sven De Ridder, de hoofdrolspelers van dienst, deden het nochtans erg goed. “Wij hebben met een fantastische ploeg een voorstelling gemaakt die voldeed aan alles waar we voor staan, en toch is het niet gelukt”, verklaart producent Sam Verhoeven in het Nieuwsblad. “Het is een bittere pil voor ons om te slikken.”