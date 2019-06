Musical ‘Hadestown’ grote winnaar bij Tony Awards, Ivo van Hove grijpt naast prijs Redactie

11 juni 2019

De musical ‘Hadestown’ is zondagavond de grote winnaar geworden bij de Tony Awards 2019, de belangrijkste Amerikaanse theaterprijzen die altijd ook een indicatie vormen van de musicals en toneelstukken die de komende jaren wellicht naar Nederland komen.

‘Hadestown’ (spreek uit ‘Hee-diez-town’) is een atypische musicalproductie waarin de klassieke Griekse mythe van Orpheus, de jonge zanger die moet afdalen naar de onderwereld om zijn muze en geliefde Eurydice terug te veroveren uit de handen van god Hades, op eigentijdse wijze wordt verteld met behulp van jazz- en folkmuziek van de Amerikaanse singer-songwriter Anaïs Mitchell. Naast de liefdesgeschiedenis tussen Orpheus en Eurydice raakt ‘Hadestown’ ook aan politieke thema’s. Het bekendste nummer is ‘Why We Build the Wall‘, over de onzinnigheid van het bouwen van muren, een lied dat al werd geschreven lang vóór het presidentschap van Donald Trump, maar dat de laatste jaren een grote extra lading heeft gekregen.

‘Hadestown’ won in totaal maar liefst acht Tony’s, onder meer voor beste musical, beste muziekscore van Anaïs Mitchell, beste regie van Rachel Chavkin en beste bijrol van de 73-jarige acteur Andre de Shields als de soulvolle verteller Hermes. Dat zowel de regisseur als de componist van ‘Hadestown’ een vrouw is, is een bijzonder feit - zelfs binnen de progressieve New Yorkse theaterwereld.

Geen regieprijs voor Ivo van Hove

Bij de toneelcategorieën was de Vlaamse regisseur Ivo van Hove dit jaar opnieuw genomineerd in de categorie ‘beste regisseur’, voor zijn flitsende, commercieel zeer succesvolle toneelbewerking van de filmsatire Network uit 1976, over de nieuwspresentator Howard Beale die op tv aankondigt dat hij ‘mad as hell’ is en live in de uitzending een einde aan zijn leven zal gaan maken. Van Hove won de regieprijs dit jaar niet, die ging naar de Brit Sam Mendes voor zijn regie van toneelstuk ‘The Ferryman’, een imposant, drie uur durend Iers familiedrama dat ook de belangrijke prijs voor ‘beste toneelstuk’ won.

De hoofdrolspeler van ‘Network’, Bryan Cranston (bekend uit tv-serie Breaking Bad) viel echter wél in de prijzen. In de dit jaar buitengewoon sterk bevolkte categorie ‘beste acteur in een toneelstuk’ werd Cranston bekroond voor zijn begeesterde interpretatie van nieuwslezer Howard Beale. Hij versloeg daarmee zijn grote concurrenten Jeff Daniels (die advocaat Atticus Finch speelt in het succesvolle toneelstuk ‘To Kill A Mockingbird’, naar de roman van Harper Lee) en filmster Adam Driver (die in een revival van het komische drama Burn This uit de jaren 80 bewijst dat hij ook een begenadigd toneelacteur is).

De 73ste editie van de Tony Awards werd gevierd met een groots opgezette galashow vanuit Radio City Music Hall in New York. De presentatie was in handen van de Britse komiek en theaterliefhebber James Corden.