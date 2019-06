Musical ‘Daens’ start pas in februari, maar wordt nu al verlengd TK

22 juni 2019

08u36 0 Showbizz Pas in februari 2020 gaat de reboot van musical ‘Daens’ in première in het Pop-Up Theater in Puurs, maar de kaartenverkoop loopt nu al zo vlot dat Studio 100 extra voorstellingen heeft gepland.

Nog acht maanden tot de première, maar er zijn nu al 70.000 kaartjes de deur uit voor musical ‘Daens’, die tien jaar na de originele opvoering opnieuw te zien zal zijn. Al wordt het niet zomaar een kopie van de eerste versie: de show krijgt nu een volledige makeover, zodat het concept meer op dat van ‘40-45’ gaat lijken. ‘Daens’ zal dus ook kunnen gebruikmaken van de rijdende tribunes en de ledwalls van die spektakelmusical. “Daardoor kunnen we ‘Daens’ nog een stapje hoger tillen”, aldus Gert Verhulst.

De hoofdrol is weggelegd voor Peter Van De Velde, die momenteel ook te zien is als vader van de twee hoofdrolspelers in ‘40-45’. Jo De Meyere zal bisschop Stillemans vertolken. Free Souffriau keert terug als Nette Scholiers, net als haar tegenspeler Jelle Cleymans, die weer in de huid van Jan De Meeter kruipt. Manou Kersting maakt in ‘Daens’ zijn musicaldebuut als Schmitt. Peter Thyssen zal de rol van Ponnet op zich nemen, Fabrice Pillet wordt opnieuw Charles Woeste. Jan Schepens neemt de rol van Pieter Daens op zich. Anne Mie Gils kruipt in de huid van Nora Scholliers.

‘Daens’ zal afwisselend met ‘40-45' te zien zijn in het Pop-Up Theater in Puurs. “Er wordt afwisselend twee weken ‘Daens’ en twee weken ‘40-45’ gespeeld. Ook het ensemble van ‘Daens’ zal hetzelfde zijn als dat van ‘40-45’, enkel de hoofdcast zal anders zijn”, klinkt het bij Studio 100. Intussen werd ook al bekend dat het theater nog tot minstens 2023 in Puurs zal blijven staan.