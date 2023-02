Musical Ann Van den Broeck en Stany Crets verplaatst naar najaar (maar het heeft niets met haar gezondheid te maken)

BVDe nieuwe musical van showbizzkoppel Ann Van den Broeck (46) en Stany Crets (58), ‘You are my sunshine’, is uitgesteld én veranderd van locatie. De persverantwoordelijke van Deep Bridge verzekert ons echter dat het niets met haar strijd tegen kanker te maken heeft. “Het is een puur praktische beslissing.”

Dat het musicalkoppel, Ann Van den Broeck en Stany Crets, wel vaker de handen in elkaar slaat, is oud nieuws. Maar deze keer schreef het duo voor de eerste keer samen een musical: ‘You are my sunshine’. Stany neemt het script en de regie voor zijn rekening, Ann de muziek en zal overigens in de huid kruipen van een van de twee hoofdrollen. De première stond oorspronkelijk gepland voor april 2023 in Theater Triarte, maar die moest noodgedwongen zijn deuren sluiten. Er zat dan ook niets anders op dan de musical met een halfjaar te verplaatsen én op zoek te gaan naar een nieuwe locatie: de Rode Zaal van het Antwerpse Fakkeltheater.

Deze beslissing wakkerde echter wel de angst aan dat ook de gezondheid van Ann hier voor iets tussenzit (de actrice kondigde in augustus aan dat ze strijdt tegen borstkanker nvdr.). Maar de persverantwoordelijke van Deep Bridge drukt ons op het hart, dat ze goed aan het herstellen is. “Het is een praktische beslissing geweest en heeft niets met de gezondheid van Ann te maken. Ik heb haar vorige week nog aan de lijn gehad en - ondanks dat ze nog in behandeling is - stelt ze het goed en loopt alles volgens plan. Op haar vorige scans was eigenlijk niets meer te zien. Ik zal niet zeggen dat alles rozengeur en maneschijn is, maar het gaat zoals ‘het zou moeten gaan’.”

De musical

Het verhaal gaat over twee vrouwen, Ann Van den Broeck en de 23-jarige Sophie Janssens, die elkaar door een speling van het lot ontmoeten.

‘You are my sunshine’ speelt vanaf 5 oktober 2023 in de Rode Zaal van het Fakkeltheater in Antwerpen. Klik hier voor tickets en info.

