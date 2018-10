Musical ‘40-45' verpulvert bezoekersrecord van ‘14-18' KD

De spektakel-musical '40-45' blijft het publiek bekoren. Momenteel zijn er al meer dan 340.000 tickets verkocht, en daarmee doet het beter dan voorganger '14-18'. Dat meldt Studio 100 zelf.

De spektakel-musical ‘40-45', die het verhaal vertelt van de broers Staf en Louis tijdens Wereldoorlog Twee, werd op 7 oktober voor het eerst losgelaten op het publiek. ‘Wereldklasse’, klonk het toen vanuit alle hoeken. Die lovende recensies doen hun werk, want Studio 100 maakte vandaag bekend dat het bezoekersrecord van ‘14-18' nu al gebroken is. Die productie was goed voor 335.000 bezoekers. Op dat moment ongezien in Vlaanderen.

“De ticketverkoop loopt al van bij de start goed”, laat Studio 100 weten in een persbericht. “Maar sinds de wereldpremière is er een echte stormloop op tickets ontstaan. Op een week tijd gingen er maar liefst 90.000 kaartjes de deur uit.”

Bezieler Gert Verhulst is lovend. “Onze ambities met ‘40-45' zijn groot, maar dat we een week na de wereldpremière het bezoekersrecord van ‘14-18' al zouden breken, dat overtreft onze stoutste dromen! Ik ben dan ook heel fier en dankbaar dat er momenteel al meer dan 340.000 tickets de deur uit zijn. Het toont aan dat deze bijzondere productie heel veel mensen aanspreekt.”

Wie nog geen tickets gekocht heeft, hoeft niet te vrezen dat hij of zij de voorstelling niet meer zal zien. Studio 100 belooft verlengingen zolang het publiek vraagt naar tickets. Momenteel is het spektakel nog tot en met 24 maart 2019 te bezichtigen in Puurs. Al zal dat met deze stormloop dus ongetwijfeld verlengd worden.