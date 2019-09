Musical ‘40-45’ verbreekt alweer record: al 650.000 tickets verkocht KD

29 september 2019

08u50

Bron: Studio 100 3 Showbizz Er werden al meer dan 650.000 tickets verkocht voor de spektakel-musical ‘40-45'. Dat maakte Studio 100 zelf bekend. Dat bezoekersrecord kan nog oplopen, want er speelt weer vers bloed mee. Gisteren mochten Daphne Wellens, Hans De Munter en Maja Van Honsté voor de eerste keer schitteren in ‘40-45’ als onderdeel van de hoofdcast. Ze vertolken respectievelijk Sarah Liebman, Marie De Bruycker en verzetsleider Leon.

Met die cijfers vestigt Studio 100 een absoluut record. In oktober werd het record van voorganger ‘14-18’ verbroken toen de spektakel-musical over de kaap van 340.000 tickets ging. ‘14-18’ strandde vier jaar geleden op 335.000 bezoekers, toen ongezien in Vlaanderen. “Het was onze ambitie om met ‘40-45' letterlijk én figuurlijk geschiedenis te schrijven. Dat we vandaag die symbolische kaap van 500.000 tickets overschrijden is iets wat mij bijzonder dankbaar maakt”, zei Gert Verhulst toen.

De spektakel-musical ‘40-45’, die het verhaal vertelt van de broers Staf en Louis tijdens Wereldoorlog Twee, werd op 7 oktober 2018 voor het eerst losgelaten op het publiek. Studio 100 belooft verlengingen zolang het publiek vraagt naar tickets.