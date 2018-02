Musical '40-45' nu al verlengd tot half november KDL

20 februari 2018

15u02

Bron: ANP 4 Showbizz De nieuwe spektakelmusical 40-45 over de Tweede Wereldoorlog is verlengd tot en met 18 november 2018, dat maakte producent Studio 100 bekend. Hoewel de voorstelling pas op 7 oktober in première gaat, is de vraag naar kaarten groot. Er zijn al meer dan 100.000 tickets verkocht.

Studio 100 bouwt speciaal voor de musical in Puurs, ten zuiden van Antwerpen, een pop-uptheaterzaal met acht bewegende tribunes die door de zaal rijden en ieder hun eigen parcours volgen. De acteurs, waaronder Jonas Van Geel, Jelle Cleymans en Nathalie Meskens, krijgen alle ruimte, want het toneel wordt 70 bij 70 meter. Naast de tribunes komen torens van 8 meter hoog die als decor functioneren. De musical kost volgens Studio 100 maar liefst 15 miljoen euro, los van de bouw van de theaterloods.

Het verhaal van '40-45' speelt zich af in in Antwerpen waar de broers Staf en Louis Segers opgroeien in een hechte familie. De twee zijn hartsvrienden, maar dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. En dat heeft grote gevolgen voor het gezin. "Het wordt een soort filmische reis langs verschillende locaties die door de oorlog getroffen werden", zei regisseur Frank Van Laecke eerder. "Alles draait ook rond de vraag wat oorlog met een mens doet en wat mensen in die omstandigheden tot bepaalde keuzes brengt." De musical is de opvolger van '14-18' die ging over de Eerste Wereldoorlog.