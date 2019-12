Music for Life door de jaren heen: zoveel geld werd er de vorige edities ingezameld tvc

24 december 2019

11u58 0 Showbizz Op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk is vandaag de slotdag van De Warmste Week aangebroken. StuBru-presentatoren Eva De Roo, Joris Brys en Fien Germijns tellen tussen het draaien van plaatjes door af naar vanavond: dan wordt bekendgemaakt hoeveel geld er dit jaar werd ingezameld. Wij doken alvast in het archief en maakten een overzicht van de ingezamelde bedragen van de voorgaande edities.

2006: op het Martelarenplein in Leuven werd 2.705.156 euro ingezameld voor slachtoffers van landmijnen.

2007: opnieuw in Leuven werd 3.353.568 euro opgehaald voor drinkbaar water.

2008: op het Woodrow Wilsonplein in Gent werd 3.503.245 euro ingezameld voor moeders op de vlucht voor oorlog en geweld.

2009: opnieuw in Gent werd 3.955.223 euro opgehaald voor malaria.

2010: op de Groenplaats in Antwerpen werd 5.020.747 euro ingezameld voor weeskinderen en asielslachtoffers.

2011: het Glazen Huis stond tijdens deze editie twee dagen op het Martelarenplein in Leuven, vervolgens twee dagen op het Woodrow Wilsonplein in Gent en de laatste twee dagen op de Groenplaats in Antwerpen. Er werd 7.142.716 euro ingezameld voor de strijd tegen diarree.

2012: dit jaar werd gekozen voor een andere formule. Geen Glazen Huis of fondsenwervingscampagne, maar een bewustmakingscampagne rond dementie.

2013: in tegenstelling tot de vorige edities werd er vanaf dit jaar beslist om geen centraal thema meer te nemen. Er waren wel 732 verschillende goede doelen waarvoor meer dan 1.800 acties werden opgezet. Uiteindelijk werd op het provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom 2.501.987 euro ingezameld.

2014: dit jaar waren er 870 verschillende goede doelen waar 2.040 acties voor werden opgezet. In totaal werd er, opnieuw in Boom, 2.727.405 euro ingezameld.

2015: deze editie in Boom bracht 5.102.730 euro op. In totaal organiseerden de Vlamingen 3.345 acties voor 1.045 verschillende zelfgekozen goede doelen.

2016: deze editie in Boom bracht middels 6.195 verschillende acties voor 1.311 verschillende goede doelen 7.802.913 euro op.

2017: in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke werd 10.846.566 euro ingezameld. In totaal werden er 10.576 acties voor 1.642 goede doelen georganiseerd.

2018: opnieuw in Wachtebeke werd met 12.495 geregistreerde acties voor 1.986 verschillende goede doelen een recordbedrag van 17.286.122 euro opgehaald.

