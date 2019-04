Muriel Bats: “Als ze morgen van ‘Thuis’ bellen, keer ik meteen terug” TK

04 april 2019

10u01 4 PRIMO Muriel Bats (51), de actrice die jarenlang Mayra Magiels speelde in ‘Thuis’, staat eind deze maand met haar allereerste monoloog op de planken. In ‘Ik Geef Niet Op!’ vertelt ze het verhaal van Esmeralda, een vrouw die haar thuisland Ecuador verlaat om in België als huishoudster aan de slag te gaan, in de hoop haar familie een betere toekomst te kunnen schenken. Ook Muriel zelf verkeert nu, na haar ontslag bij ‘Thuis’ bijna een jaar geleden, in een situatie waarin ze zich afvraagt hoe het nu verder moet. “Het houdt het me eigenlijk dagelijks bezig”, vertelt ze in PRIMO.

De actrice is net 50 geworden, een mijlpaal die ze best heftig vond. “Je hebt er een halve eeuw opzitten. Dus ik heb teruggeblikt, onvermijdelijk. En dat was niet negatief, maar ik heb toch even stilgestaan bij welke weg ik al heb afgelegd. En ik heb me afgevraagd welke weg ik nog wíl afleggen. Hoe wil ik dat de rest van mijn leven er nu uit gaat zien? Daar ben ik eigenlijk nog altijd mee bezig, zeker na het ontslag bij ‘Thuis’. Wat nu? Want eerlijk gezegd: ik zou nog gewoon in ‘Thuis’ gezeten hebben, mochten ze me er niet uitgeschreven hebben. Ik had het daar naar mijn zin.”

Als haar gevraagd wordt of het vertrek definitief is, haalt ze haar schouders op. “Eigenlijk niet, want mijn personage is niet dood. Maar voorlopig heb ik nog geen signaal opgevangen dat ze me nog eens nodig zouden kunnen hebben bij ‘Thuis’. Ik zie ook niet goed in hoe Mayra nog zou kunnen terugkeren. De banden zijn toch behoorlijk doorgesneden. Mayra is écht álles kwijt. Maar goed, in soap is alles mogelijk. (lacht) We zien wel.”

Ze heeft het ontslag een plaats kunnen geven. “Maar vooral financieel blijft het lastig. Ik doe nu wel deze monoloog, maar de boekingen moeten nog volop op gang komen. Ik heb dus nog niet echt een zicht op hoeveel er maandelijks gaat binnenkomen. Het is dus voorlopig rekenen geblazen. Maar ik heb me ondertussen wel ingeschreven in allerlei databases en voor allerlei mogelijke opdrachten.”

Lees het hele interview met Muriel Bats in PRIMO.