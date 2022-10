‘Murder She Wrote’-ster Angela Lansbury op 96-jarige leeftijd overleden

“De kinderen van Angela Lansbury zijn bedroefd om aan te kondigen dat hun moeder vandaag, dinsdag 11 oktober 2022, vredig in haar slaap is overleden", vertelt haar familie in een verklaring. Lansbury was thuis toen ze om 1.30 uur overleed. De actrice zou binnen vijf dagen 97 jaar worden. Naast haar drie kinderen, Anthony, Deirdre en David, laat ze drie kleinkinderen achter, Peter, Katherine en Ian. Plus vijf achterkleinkinderen en haar broer, producer Edgar Lansbury.

Angela Lansbury maakte in 1957 haar debuut op Broadway in de voorstelling ‘Hotel Paradiso’. In 1966 won de actrice haar eerste Tony Award voor haar rol in ‘Mame’. Ook kreeg ze die belangrijke Amerikaanse theaterprijs in 1969, 1974, 1979 en in 2009. Bij het grote publiek werd Lansbury vooral bekend door haar rol van Jessica Fletcher in de tv-serie ‘Murder, She Wrote’. De detectivereeks liep van 1984 tot en met 1996. In 1991 vertolkte ze Mrs. Potts in de Disneyfilm ‘Beauty and the Beast’.