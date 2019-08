Mura Masa op de Main Stage, party met een grote P DBJ

16 augustus 2019

21u48 0

Twee jaar geleden stond Mura Masa al een keer op Pukkelpop, een fantastisch feestje in de Dance Hall herinneren we ons. Maar dit keer was het menens. De Britse slaapkamerproducer uit het Engelse kanaaleiland Guernsey mocht aantreden om twintig voor negen op de Main Stage en toverde die voor de eerste keer écht om in party met een grote P. Hoogtepunt voor het uitzinnige publiek in Kiewit was zonder twijfel Mura Masa’s wereldhit ‘Love$ick’, waarmee hij samen met zijn Brother in Arms - en de pas uit Zweden vrijgelaten rapvriend A$AP Rocky - een kwart miljard streams haalt op Spotify. A$AP was er niet bij om de set van de Brit (echte naam Alex Crossan) op te leuken, maar zijn plaats werd ingenomen door de ravissante Britse zangeres Fliss, die het publiek ophitste tot één grote springende menigte. Toen Mura Masa vervolgens nog zijn andere grote hit ‘Fireflies’ daaraan toevoegde konden de duizenden fans voor de Main Stage hun plezier niet op. Het eerste échte feestje voor Pukkelpops grootste podium was getekend: Mura Masa.