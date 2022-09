Multimiljonair Kris Jenner ‘vergeet’ dat ze een luxe appartement in Beverly Hills bezit

TVRealityster Kris Jenner (66), de moeder van de Kardashians, zorgt voor verbazing bij kijkers én haar eigen dochter Khloé (38) nu dat ze “eigenlijk is vergeten” dat ze nog een appartement bezit in Beverly Hills. Dat is te zien in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘The Kardashians’, die sinds gisteren op Disney+ staat. Ze gebruikt haar ‘ condo ’ nauwelijks.

In de aflevering is te zien hoe 66-jarige zakenvrouw - met naar verluidt een vermogen van 175 miljoen euro - een kijkje neemt in haar appartement in Beverly Hills, terwijl ze toegeeft dat ze de plek alleen gebruikt voor het inpakken van kerstcadeaus en het bewaren van champagne. Jenner werd vergezeld door haar dochter Khloé Kardashian die haar moeder bespotte, omdat ze zo rijk is dat ze zich haar vastgoedportefeuille niet meer kan herinneren.

“Dit is een schattig klein plekje, al zeg ik het zelf”, zegt Kris in gesprek met Khloé, waarin ze ook bekent het stulpje alleen te gebruiken om cadeaus in te pakken en als ‘Santa’s workshop’. “Ik was een beetje vergeten dat ik dit had”, zegt Kris. “Dat klinkt belachelijk, niet?” Khloé heeft er grote lol om. “Ik kan niet wachten om rijk genoeg te zijn dat ik vergeet dat ik ergens onroerend goed heb”, zegt Khloé, en voegt er in Brits accent aan toe: “Oh, ik heb een appartement in Beverly Hills! Ik ben dat vergeten!” Als de twee de koelkastdeur opentrekken, blijkt dat er slechts flessen champagne in liggen. “In geval van nood”, grapt Kris.

Kris legt later uit dat ze het pand had gekocht om een ​​basis te hebben in de buurt van haar moeder Mary Jo ‘MJ’ Campbell en neef Cici Bussey, die in het gebied wonen. De gemiddelde verkoopprijs voor appartementen in Beverly Hills is op dit moment zo’n 1,5 miljoen euro en daarom zijn sommige kijkers nogal verbaasd door de verklaring van Kris.

“Ik was vergeten dat ik een flat had... dat klinkt belachelijk, nietwaar?” Waarom iemand op Twitter antwoordt: “Ja, Kris. Dat klinkt belachelijk.” Een ander: “Het is zo belachelijk dat het goed is.” En weer een ander: “Ik wil zo rijk zijn.” Verder veel ‘wauws’ en nog meer wensen om ook zoveel geld te hebben. Vorig jaar verhuisde Kris naar een herenhuis van zo’n 20 miljoen euro in de Hidden Hills bij Los Angeles, naast het huis van Khloé. Ze bezit ook nog drie appartementen in Calabasas en een miljoenenvilla in La Quinta, Californië.

