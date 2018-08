MTV Video Music Awards keren terug naar waar het 1984 begon TDS

20 augustus 2018

21u33

Bron: ANP 0 Showbizz Het New Yorkse Radio City Music Hall is vanavond het toneel van de 35e editie van de MTV Video Music Awards. Daarmee keert het jaarlijkse prijzengala van de muziekzender terug naar de plek waar het ooit allemaal begon. In 1984 werden namelijk in de Radio City Music Hall de allereerste VMA's uitgereikt.

Cardi B neemt de openingsact voor haar rekening. Het wordt het eerste publieke optreden voor de rapster, die twee maanden geleden beviel van dochtertje Kulture Kiari. De 25-jarige Cardi B is dit jaar ook de meest genomineerde artiest. Ze maakt kans op maar liefst tien Moon Persons, onder meer voor beste video, beste nummer en beste artiest.

Beyoncé en Jay-Z sleepten ook behoorlijk wat nominaties in de wacht. Voor hun nummer Apeshit en de bijbehorende video kregen 'The Carters' acht nominaties. Childish Gambino en Drake zijn ieder zeven keer genomineerd. De belangrijkste award van de avond is die voor video van het jaar. Naast bovengenoemde artiesten dingen ook Ariana Grande, Bruno Mars en Camila Cabello mee naar deze prijs.

Optredens

De line-up is dit jaar indrukwekkend. Naast Cardi B treden ook Nicki Minaj, Travis Scott, Post Malone, Logic, Ariana Grande, Shawn Mendes en Jennifer Lopez op. J. Lo staat daarmee voor het eerst in zeventien jaar op het podium van de VMA's. En haar terugkeer heeft een reden. De zangeres mag dit jaar de Michael Jackson Vanguard Award in ontvangst nemen. Tussen eerdere winnaars van deze MTV-oeuvreprijs zitten Michael Jackson, Madonna, Britney Spears, Justin Timberlake, Kanye West en Beyoncé.

Waar Katy Perry de VMA's vorig jaar nog aan elkaar praatte, is er dit jaar geen presentator. Het is overigens niet de eerste keer dat er geen host is voor de show. Dit gebeurde al eens in 2016. In plaats van een presentator komt een rits aan sterren langs om prijzen uit te reiken. Zo zullen onder anderen Kevin Hart, Blake Lively, Liam Payne, DJ Khaled, de Backstreet Boys, Lenny Kravitz, Rita Ora en Bebe Rexha beeldjes overhandigen aan winnaars.

Net als vorig jaar zijn ook dit keer de VMA's genderneutraal. De aparte categorieën voor mannelijke en vrouwelijke artiesten werden vorig jaar afgeschaft en de award, de Moonman, werd omgedoopt tot Moon Person.