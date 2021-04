Mrs World geeft haar kroon af na rel op missverkiezing

'Ontkroonde' Mrs. Sri Lanka officieel opnieuw de winnares na tumultueu­ze start

7 april De tijdens een missverkiezing van haar kroon beroofde ‘Mrs. Sri Lanka’, Pushpika De Silva, is gerehabiliteerd en officieel weer de winnares van de schoonheidswedstrijd voor gehuwde vrouwen in het Aziatische land. De leiding van het evenement heeft volgens plaatselijke media geoordeeld dat de huidige ‘Mrs. World’, Caroline Jurie, haar excuses moet maken en dat De Silva echt de nieuwe winnares is.