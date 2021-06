Mr. Gay Belgium Joren Houtevels over de gevolgen van verkrachting: “Het lukt niet om me bloot te geven bij iemand nieuw”

Joren heeft lang gezwegen over wat hem is overkomen. Maar sinds hij verkozen is tot Mister Gay Belgium, voelt hij zich zelfverzekerd genoeg om te getuigen over het seksueel misbruik. Met maar één doel: hopen dat andere slachtoffers ook de moed vinden om erover te praten. “Toen ik in de kranten las wat dat meisje was overkomen, kwamen de emoties bij mij weer naar boven. Ik dacht dat ik het misbruik verwerkt had, maar besef nu dat ik het levenslang zal meesleuren. En dat zwijgen niet helpt. (stil) Ik wil niet weten wat er allemaal door het hoofd van dat meisje spookte de dagen na de verkrachting en bij het zien van de beelden op sociale media. Zoiets kan je niet alleen verwerken. Dat bewijst haar verhaal eens te meer”, klinkt het in ‘Dag Allemaal’.