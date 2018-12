Move tegen pesten was populairste Youtube-video van 2018 in België TDS

05 december 2018

11u16

Bron: Ketnet 0 Showbizz Ketnet kaapt met het themalied ‘Stip na stip’ van de Move tegen pesten de eerste plaats weg in YouTube Rewind, de jaarlijkse ranking van de populairste trending-video’s op YouTube in België. De volledige lijst van YouTube Rewind wordt morgen bekendgemaakt.

De Move tegen pesten is de actie van Ketnet in samenwerking met het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. Samen dansen en zingen tegen pesten; de afgelopen jaren was dat dé manier voor kinderen om te tonen dat ze tegen pesten zijn. Met de song Stip na stip riep Tinne Oltmans in 2018 kinderen en jongeren op om op te komen tegen pesten. Ook in 2019 slaan Ketnet en het Netwerk Kies Kleur tegen Pesten opnieuw de handen in elkaar voor een nieuwe editie van de Move tegen pesten: STIP IT.

“In 2012 zijn we bij Ketnet begonnen met de Move tegen pesten. Het is ieder jaar opnieuw hartverwarmend om te zien hoe geëngageerd de Ketnetters zijn om ‘neen’ te zeggen tegen pesten”, klinkt het. “Dat net de video van de Move tegen pesten de meest trending video in België is, is een krachtig signaal tegen pesten van de Ketnetters, hun ouders, verenigingen en scholen. We zijn dan ook dankbaar voor deze eerste plaats!”