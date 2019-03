Move over Mark Zuckerberg, Kylie Jenner is nu de jongste miljardair ooit: “Ik had geen verwachtingen” Redactie

05 maart 2019

21u21

Bron: AD.nl 0 Showbizz Kylie Jenner (21) is officieel de jongste miljardair ter wereld. Het halfzusje van Kim Kardashian verslaat volgens zakensite Kylie Jenner (21) is officieel de jongste miljardair ter wereld. Het halfzusje van Kim Kardashian verslaat volgens zakensite Forbes Facebook-baas Mark Zuckerberg, die ‘pas’ op zijn 23ste een bedrag met negen nullen waard was. Wat is haar geheim?

Realityster. Dat was op haar tiende al het ‘beroep’ van Kylie, die toen voor het eerst opdook in Keeping up with the Kardashians. De dochter van Kris en Caitlyn Jenner hield er modellenwerk aan over, maar worstelde met de vraag wat ze echt met haar leven wilde doen.



De sleutel tot het antwoord was letterlijk dichtbij: haar lippen. Haar bekendste kenmerk maakte velen jaloers en inspireerde in 2015 nog een gevaarlijke challenge, waarbij mensen probeerden hun lippen te laten opzwellen. Jenners mond kreeg hulp van de plastisch chirurg, maar dat maakte haar fans niet uit: zij wilden er ook zo uitzien.



Een gat in de markt, dacht Kylie. Al voordat ze ging ondernemen, liet ze officieel een slogan vastleggen: “Kylie Lip Kits... voor de perfecte tuitmond’’. Twee jaar later, eind 2015, was Kylie Cosmetics geboren; opgezet met 250.000 dollar die de toen 18-jarige Jenner had verdiend met haar tv- en modellenwerk.



Ze liet er haar eerste product van maken; een setje matchende lipstick en lipliner met een prijskaartje van 29 dollar (ruim 25 euro). De eerste 15.000 exemplaren waren online binnen een minuut weg. In het eerste jaar verkocht Kylie in totaal voor 307 miljoen dollar (ruim 271 miljoen euro) aan make-up en inmiddels is haar onderneming ruim 900 miljoen dollar waard, schrijft Forbes.



The VALENTINE COLLECTION is coming... Feb 1 ❤️ Stay tuned for the reveal tomorrow 💋

iPhone als hoofdkwartier

Toch is haar bedrijf net ‘lucht’, kenschetste het zakenblad vorig jaar. Kylie is een magnaat met een iPhone als hoofdkwartier. Hoe ze dat flikt? Ze maakt bijvoorbeeld weinig kosten. Jenner heeft slechts twaalf mensen in dienst, van wie vijf parttime.



De financiën en PR worden gedaan door moeder Kris, die daarvoor - net als bij haar andere dochters - tien procent van de winst krijgt. Alle andere zaken, van het maken van de make-up tot de verkoopkant - heeft Jenner handig uitbesteed.



Dat geldt voor de marketing juist niet. Met 128 miljoen volgers op Instagram, 26 miljoen fans op Twitter en eveneens miljoenen fanaten op Snapchat heeft ze daarvoor niemand nodig. Onder haar volgers zijn bovendien veel jonge vrouwen, haar ideale klanten. Het plaatsen van een enkel fotootje is genoeg om verkoopsites te doen crashen.



Veel meer dan dat doet Kylie eigenlijk niet, concludeert Forbes, hoewel ze wel degelijk meedenkt over de producten. Ze streek er tot nu toe in totaal 230 miljoen euro aan nettowinst mee op. En omdat ze in haar eentje de volledige eigenaar is, belandt het bijna allemaal in haar zak. Jenner wordt instagrammend rijk en schrijft, zoals Forbes het samenvat, geschiedenis als de eerste ‘selfie-made’ miljardair ter wereld.



Door naar dochter

Wat brengt de toekomst? Als het aan Kylie ligt, gaat ze ‘voor altijd’ door en verkoopt ze het bedrijf nooit. “Misschien geef ik het stokje wel een keer door aan Stormi, als ze dat leuk vindt’’, zei ze, verwijzend naar het dochtertje dat ze een jaar geleden in het diepste geheim kreeg. Haar altijd zakelijke moeder Kris zegt echter dat een verkoop ‘altijd bekeken kan worden’.



Voorlopig is Kylie vooral bezig met haar nieuwe producten. “Ik had geen enkele verwachting’’, reageert ze op het nieuws over haar miljardairschap. “Ik kon niet in de toekomst kijken. Maar de erkenning voelt heel goed. Het is een fijn schouderklopje.’’