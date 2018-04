Move over, Arnold Schwarzenegger: dit is de nieuwe 'Terminator' TC

16 april 2018

De vrij onbekende acteur Gabriel Luna wordt de nieuwe 'Terminator' in de zesde film uit de reeks. Toch zal Arnie zelf nog altijd een belangrijke rol spelen in die film.

Producer James Cameron heeft nieuwe namen bekend gemaakt voor 'Terminator 6'. Opvallend daarbij: Cameron onthulde dat Gabriel Luna de nieuwe Terminator zal spelen. Gabriel Luna kennen we vooral uit de tv-reeks 'Marvel's Agents of SHIELD' waarin hij de dubbelrol Robbie Reyes/Ghost Rider speelt. Naast Luna werden ook Natalia Reyes en Diego Boneta aan de cast toegevoegd. Niet echt grote namen, dus. Maar uiteraard zullen Linda Hamilton en Arnold Schwarzenegger ook terugkeren om hun oude rollen van Sarah Connor en de T-800 te hernemen. Het is wel nog even wachten tot Arnie helemaal hersteld is van zijn hartoperatie voor de opnamen kunnen beginnen.