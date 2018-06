Morrissey last Britse en Europese concerten op laatste moment af EDA

30 juni 2018

09u02

Bron: Twitter, ANP, NME 0 Showbizz Alle Britse en Europese tourdata van Morrissey in juli zijn uitgesteld vanwege logistieke problemen, zo heeft zijn management aangekondigd.

Morrissey (59) heeft zijn concerten in het Verenigd Koninkrijk en Europa afgelast. De oud-frontman van 'The Smiths' zou woensdag al optreden in Edinburgh, maar volgens het management gooiden "logistieke omstandigheden buiten onze controle" roet in het eten, zo meldt de BBC. Ook de concerten in Duitsland en Zweden en twee bijzondere openluchtoptredens in Morrissey's geboortestad Manchester werden (tijdelijk) van tafel geveegd.

"We betreuren ten zeerste het eventuele ongemak voor de fans en beloven zo snel mogelijk de Britse en Europese datums opnieuw te plannen", klinkt het bij het management. "Alle originele kopers van officiële ticketverkooppunten krijgen het volledige ticketbedrag terugbetaald inclusief boekingskosten op hun creditcard/betaalpas. Restituties van ticketagenten vinden plaats vanaf maandagmiddag 2 juli 's middags."

NEWS// Morrissey tour statement. pic.twitter.com/Bmt2COPVBv gigsandtours(@ gigsandtours) link

Het management van de zanger bedankt de fans voor hun steun en voegde eraan toe dat zijn wereldtournee op 23 november in Mexico-Stad zal worden voortgezet.

Anti-racisme feestje

Het uitstel volgt op uitlatingen van manager Peter Katsis, die kritiek had op de organisator van een anti-racisme feestje in Manchester, die was bedoeld om samen te vallen met één van de concerten in Castlefield Bowl.

Actievoerders die beweren voormalige fans te zijn van Morrissey, organiseren het evenement na opmerkingen die hij heeft gemaakt ter ondersteuning van de gevangen genomen voormalige EDL-leider Tommy Robinson.

Reagerend op het uitstel van de Britse concerten van Morrissey, zei Dave Haslam, de organisator van het anti-racisme feestje: "Ik sympathiseer met fans die plannen hebben gemaakt om hem te zien, we weten hoe het is om in de steek gelaten te worden door Morrissey. Als de datums opnieuw worden gepland, zullen we weer blij zijn om een ​​alternatief evenement in de stad te bieden, één die de steun van Morrissey voor Tommy Robinson en extreemrechts tegenspreekt."

Haslam voegde eraan toe dat zijn evenement door zal gaan zoals gepland, ondanks de annulering van de Morrissey-shows.

Morrissey is van plan de shows "zo snel mogelijk" in te halen en liet via zijn management weten "eventueel ongemak voor de fans ten zeerste te betreuren".