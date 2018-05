Morgan Freeman eist rectificatie en excuses van CNN ADN

29 mei 2018

17u41

Bron: ANP 0 Showbizz De advocaat van Morgan Freeman eist namens zijn cliënt een rectificatie en excuses van CNN. De nieuwszender berichtte vorige week donderdag dat de acteur door ten minste acht vrouwen wordt beschuldigd van ongewenst gedrag en seksuele intimidatie. Freeman ontkent de aantijgingen.

"Het is duidelijk dat CNN de heer Freeman heeft belasterd," staat in de brief van de advocaat aan CNN-topman Jeff Zucker, waar The Wrap over beschikt. "CNN heeft zijn reputatie en carrière ernstig geschaad. CNN dient op zijn minst onmiddellijk te rectificeren en zich te verontschuldigen bij de heer Freeman via dezelfde kanalen en met dezelfde mate van aandacht die het gebruikte om hem ten onrechte aan te vallen", aldus de advocaat.

"Ik ben verbijsterd dat tachtig jaar van mijn leven in een handomdraai dreigt te worden ondermijnd door de berichten van donderdag", zei Freeman zaterdag in een reactie, waarin hij ontkent zich oneerbaar te hebben gedragen. "Ik wil ook duidelijk zijn: ik heb geen onveilige werkomgevingen gecreëerd. Ik heb geen vrouwen aangevallen. Ik heb geen werk of promotie aangeboden in ruil voor seks. Elke suggestie dat ik dat heb gedaan is volledig onjuist."