Morgan Freeman door vrouw beschuldigd van seksueel misbruik bij kleindochter DBJ

18 januari 2019

07u47

Bron: ANP 0 Showbizz De moeder van de man die veroordeeld is voor de moord op E’Dena Hines, de stiefkleindochter van acteur Morgan Freeman (81), houdt er een heel ander verhaal op na dan tot nu toe naar buiten is gekomen. Volgens de vrouw is de Oscarwinnaar zelf schuldig aan haar dood, omdat hij zijn kleindochter volgens haar seksueel misbruikt zou hebben. Dit meldt Page Six.

Het misbruik zou plaatsgevonden hebben toen het meisje nog jonger was. “Morgan Freeman heeft dit veroorzaakt, hij en niemand anders!”, schreeuwde de moeder toen ze uit de rechtszaal werd verwijderd nadat haar zoon Lamar Davenport schuldig werd bevonden aan moord en zodoende 20 jaar celstraf kreeg opgelegd. “Mijn zoon is onschuldig, het was een ongeluk!”

Davenport bracht E’Dena Hines in augustus 2015 om het leven. Hij stak haar 25 keer keer met een mes terwijl hij onder invloed was van alcohol en drugs. Tijdens het steken zou hij herhaaldelijk hebben geroepen dat hij heel veel van haar hield en dat dit de wil van God was. Hij werd in mei 2018 vrijgesproken van moord, maar werd wel veroordeeld voor doodslag. De rechter gelooft dat hij niet uit kwade wil handelde, maar dat hij in de war was door de drugs. Donderdag werd hij toch veroordeeld tot 20 jaar cel en blijft daarna nog 5 jaar onder toezicht staan.

De om het leven gebrachte E’Dena werd 33 jaar.