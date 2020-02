Exclusief voor abonnees Moose Bar XXL in het Sportpaleis: lederhosen, liters bier én veel Vlaamse schlagers Jolien Boeckx

06 februari 2020

06u31 0 Showbizz Ischgl ligt dit weekend in het Sportpaleis. Met twee keer 12.500 man in lederhosen en dirndls, liters bier en après-skimuziek van De Romeo's tot Kobe Ilsen & Viktor Verhulst: Moose Bar is hét feestconcept bij uitstek. Én een nieuw podium voor Vlaamse artiesten. "Hun hits worden zo populair bij de jeugd", zegt bedenker Yves Smolders.

Elk Sportpaleis-gevoel moet weg: dat is het opzet om de Antwerpse concerttempel om te bouwen tot de grootste skihut van 't land. Vijf lange werkdagen zijn nodig om die klus te klaren. "Van het oorspronkelijke plafond zie je vrijdag en zaterdag niks meer. We bouwen zelf een dak, het wordt volledig bekleed met doeken die eruitzien als houten panelen", zegt Yves Smolders (43) van de Moose Bar, tevens al 18 jaar baas van discotheek Versuz in Hasselt. "Moose Bar staat diametraal tegenover Versuz, waar je dat vip-gebeuren hebt en wat ik al mijn hele leven doe. Ik wilde eens iets anders. Ik ga zelf skiën in Ischgl en vind het altijd zo plezant om gewoon in uw skibotten pintjes te gaan drinken met uw vrienden in zo'n chalet. Iedereen is er gelijk. Zoiets miste ik in België", vertelt hij.

Tomorrowland Winter

Vijf jaar geleden had Smolders met Ipanema al een zomerbar in Hasselt. "Van de chalet die ik daarvoor gebruikte, wilde ik een winterbar maken met daarin het après-skiverhaal." Een concept dat werd weggelachen door Yves' vennoten. "'Maar we gaan het tóch doen', zei ik. Op voorhand weet je niet of je goud in handen hebt, maar ik geloofde erin."

