Moordenaar van John Lennon “schaamt zich iedere dag meer” LVA

16 november 2018

01u34

Bron: Reuters, The Guardian 0 Showbizz Op 10 augustus dit jaar vertelde Mark David Chapman, de moordenaar van Britse poplegende John Lennon, aan de reclasseringscommissie dat hij zich almaar meer schaamt voor zijn gruweldaad. Chapman schoot in 1980 de voormalige Beatle voor zijn appartement in Manhattan dood.

Op zijn tiende zitting voor vervroegde vrijlating in augustus van dit jaar toonde Chapman zijn aanhoudend berouw voor zijn daden. Mark David Chapman zit een straf uit van 20 jaar tot levenslang in de gevangenis van Wende, een zwaarbeveiligde instelling in de staat New York.

Chapman vertelde de reclasseringscommissie dat hij zich intern gespleten voelde over of hij zijn plan wel moest uitvoeren. Hij zou hebben gebeden dat iets hem zou tegenhouden. Maar uiteindelijk nam de drang naar faam de bovenhand, aldus Chapman.

In de namiddag van 8 december 1980 verliet de toen 40-jarige ex-Beatles-zanger zijn appartement. Hij was op weg naar de opnamestudio toen hij werd tegengehouden door de 25-jarige Chapman die zijn album wou laten signeren.

“Ik herinner me dat ik dacht: ‘Hey, nu heb je het gesigneerde album, ga gewoon naar huis, maar ik kon niet naar huis gaan", vertelde Chapman in de rechtbank. Hij wachtte tot Lennon enkele uren later van de studio terugkeerde en schoot hem met meerdere kogelschoten voor de ogen van zijn vrouw Yoko Ono dood.

Chapmans verzoek tot vervroegde vrijlating werd voor de tiende keer geweigerd. In 2020 kan hij er opnieuw een indienen.