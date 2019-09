Moora Vander Veken stapt uit ‘Thuis’ en gaat een acteeropleiding volgen in Londen DBJ

30 september 2019

20u58 17 tv In ‘Thuis’ gaat Olivia een jaartje naar Londen om te babysitten op Emil, maar ook in het echte leven trekt Moora Vander Veken (27) naar de Britse hoofdstad. De actrice gaat er een acteeropleiding volgen. Het is de bedoeling dat ze nadien terugkeert in de Eén-soap.

Moora Vander Veken heeft beslist om haar professionele leven in Vlaanderen even on hold te zetten om masterclasses in ‘screen acting’ te gaan volgen in Londen. “In Londen zijn er heel wat masterclasses en hoog aangeschreven theateropleidingen. Ik wil als persoon en ook als actrice groeien”, zegt Vander Veken. “Even afstand nemen van het dagdagelijkse en de tijd nemen om te groeien.”

“Ik kan me er onderdompelen in cursussen en opleidingen die gegeven worden door de beste acteurs en docenten uit Engeland. Daar kijk ik echt naar uit! Enkele maanden keihard leren en me laten inspireren, om daarna met al die extra bagage terug naar Vlaanderen te komen. Ik ben heel blij dat de producers van Thuis me die tijd gunnen en de kans geven. En ja, het is echt wel de bedoeling om na dat kleine jaar de draad terug op te pikken als Olivia in ‘Thuis’.”

Moora speelt al sinds 2014 mee in ‘Thuis’ als Olivia Hoefkens.