Mooie primeur in ‘Thuis’: Paulien vraagt Kobe ten huwelijk Hans Luyten

19 februari 2020

20u35 0 showbizz Woensdag klonk er nog eens een aanzoek in ‘Thuis’: Paulien en Kobe gaan trouwen. Geen grote verrassing, want de voorbije weken werden daar al grapjes over gemaakt. Het wordt het 27ste huwelijk in de soap, maar Paulien zorgde deze keer wel voor een mooie primeur. Zij is immers de eerste vrouw die het initiatief neemt en haar partner ten huwelijk vraagt.

In de slotscène van de aflevering vroeg Paulien (Tina Maerevoet) ‘haar’ Kobe (Sid Van Oerle) in de wijnshop Stevensson op de man af: “Kobe Baert, wilt ge met mij trouwen?” Die reageerde eerst wat twijfelend omdat hij dacht dat Paulien weer een grapje uithaalde. Pas toen zij hem verzekerde dat het menens was en ze een ring bovenhaalde, kusten de twee elkaar. Met op de achtergrond een goedkeurend oog van Rosa (Annick Segal) en Jacques (Peter Van De Velde). Binnenkort klinken de bruidsklokken dus weer.

“Dit is volgens onze archieven de eerste keer dat een vrouwelijk ‘Thuis’-personage die vraag stelt,” zegt producer Hans Roggen. “En eigenlijk is dat zo raar nog niet, toch? Met ‘Thuis’ schetsen we graag een beeld van nu en moet de kijker doorheen onze verhalen de polsslag van Vlaanderen voelen. Tijden veranderen en vrouwen nemen nu meer initiatief dan vroeger. Wie de broek draagt of op de knie gaat, maakt niet meer uit. Het draait om liefde en emoties. En in ‘Thuis’ ook om goeie verhalen.”

Kortste huwelijk

Paulien en Kobe zorgen zo voor de 27ste ‘Thuis’-trouwerij in de reeks. Zo’n 22 jaar geleden beten Simonne (Marleen Merckx) en Frank (Pol Goossen) de spits af met het eerste huwelijk in de dagelijkse fictiereeks en sindsdien wordt er bijna elk seizoen een jawoord gegeven. De laatste ‘Thuis’-bruiloft vond in september plaats. Bob (Christophe Haddad) zei toen ‘ja’ tegen Christien (Daphne Paelinck), maar zette haar al na één dag aan de deur. Ze had immers gelogen dat ze zwanger was.

Die twee zorgden echter niet voor het allerkortste huwelijk in de geschiedenis van de soap. Die eer is nog steeds weggelegd voor dokter Judith (Katrien De Ruysscher) en advocaat Tom (Wim Stevens). Hun huwelijk duurde amper een uur. Nog tijdens de receptie na de plechtigheid onthulde dokter Ann (Monika Van Lierde) het overspel van haar broer Tom. Gevolg: een woedende Judith schopte haar kersverse echtgenoot huilend buiten.

Gelukkige liefdesparen

Huwelijksgeluk duurt in ‘Thuis’ trouwens nooit lang. Van de 26 koppels die al in ‘Thuis’ huwden en nog steeds in beeld te zien zijn, zijn er vandaag nog maar drie samen. Al de andere duo’s zijn ondertussen uit het verhaal verdwenen, gescheiden of zagen hun huwelijk ontbonden door de dood van één van de partners. De drie gelukkige liefdesparen die - voorlopig - nog alle stormen binnen hun relatie overleven, worden gevormd door Frank met zijn Simonne, Peter met Femke en Nancy met Dieter. Worden Kobe en Paulien het vierde droomkoppel in ‘Thuis’?

Nostalgie: herinner jij je deze ‘Thuis’-huwelijken nog?

Seizoen 4: Het eerste huwelijk in ‘Thuis’: Frank en Simonne. Nog steeds getrouwd.

Seizoen 4: Roger en Florke, ontbonden door Rogerkes dood.

Seizoen 5: Dré en Jenny. Gescheiden.

Seizoen 6: Werner en Valerie. Gescheiden.

Seizoen 7: Luc en Leontien, ontbonden door Leontiens dood.

Seizoen 8: Jan en Eva, ontbonden door Jans dood.

Seizoen 8: Waldek en Rosa, gescheiden maar later hertrouwd.

Seizoen 9: Eerste interculturele huwelijk in ‘Thuis’: Mo en Veronique. Ontbonden door Veroniques dood.

Seizoen 12: Eric en Martine. Uit de reeks verdwenen.

Seizoen 13: Sam en Dorien. Uit de reeks verdwenen.

Seizoen 14: Het spectaculairste huwelijk met paardenkoets en verkleedpartij: Cois en Julia. Gescheiden.

Seizoen 15: Geert en Marianne. Gescheiden.

Seizoen 15: Waldek en Jelena. Ontbonden door Jelena’s dood.

Seizoen 16: Mo en Bianca. Uit de reeks verdwenen.

Seizoen 17: Eerste en enige homo-huwelijk in ‘Thuis’: Franky en Tibo. Gescheiden.

Seizoen 18: Peter en Peggy. Gescheiden.

Seizoen 18: Eddy en Nancy. Gescheiden.

Seizoen 20: Luc en Julia. Gescheiden.

Seizoen 20: Waldek en Rosa. Gescheiden.

Seizoen 20: Geert en Hélène. Ontbonden door Geerts dood.

Seizoen 20: William en Marianne. Gescheiden.

Seizoen 22: Peter en Femke. Nog steeds getrouwd.

Seizoen 23: Dieter en Nancy. Nog steeds getrouwd.

Seizoen 23: Het kortste huwelijk in ‘Thuis’: Tom en Judith. Gescheiden.

Seizoen 24: Steven en Rosa. Ontbonden door Stevens dood.

Seizoen 25: Bob en Christine. Na één dag: uit elkaar. Paulien en Kobe: verloofd.