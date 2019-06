Monty Python kondigt groots 50-jarig jubileum aan Redactie

27 juni 2019

08u05

De legendarische Britse komediegroep Monty Python viert later dit jaar zijn 50-jarig jubileum. Deze mijlpaal, die op 5 oktober plaatsvindt, zal op verschillende manieren groots gevierd worden, kondigen de komieken aan op Twitter.

Zo stoft de BBC zijn archieven af en wordt er zowel op de televisie als op de radio oud materiaal uitgezonden. Voor de radiospecials zijn zelfs nooit eerder uitgebrachte sketches opgeduikeld. Daarnaast kunnen fans vanaf september een maand lang herinneringen ophalen in de bioscoop BFI Southbank in Londen, waar films en afleveringen worden vertoond en een expositie te zien is.

Monty Python is turning 50! We're thrilled to announce some plans for our 50th anniversary, including a @BFI season, @BBC takeover, a @networktweets release of the fully-restored "Flying Circus", anniversary releases of Python books & albums & even a @GWR attempt. #Python50 pic.twitter.com/6N6vTD26od Monty Python(@ montypython) link

Ook wordt op 5 oktober geprobeerd om een wereldrecord te halen. Fans worden opgeroepen om te verzamelen bij een nog onbekende locatie in Londen en verkleed te komen als Gumby, een terugkerend personage uit de sketches, om zo de grootste bijeenkomst van Gumby's ooit te houden. Of de leden van Monty Python zelf ook nog bij de festiviteiten aanwezig zijn of iets bijzonders gaan doen, is nog niet bekend.



Pythonesque

De overgebleven leden - John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones en Michael Palin - laten wel weten graag stil te willen staan bij het jubileum. “Python heeft het overleefd omdat we in een 'Pythonesque' wereld leven. Extreme gekkigheid lijkt nu meer relevant dan dat het ooit is geweest”, aldus de groep.

Monty Python maakte op 5 oktober in 1969 zijn debuut met de sketchshow op de BBC, die vervolgens vier seizoenen lang te zien was. Ook maakten de komieken vier films, deden ze verschillende liveshows en brachten ze meerdere albums uit. In 2014 kwam Monty Python nog bij elkaar voor een reünie. Van de oorspronkelijke leden is alleen Graham Chapman er niet meer bij. Hij overleed in 1989.