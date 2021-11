Monteur Nico Leunen als eerste Belg toegelaten tot prestigieuze gilde ‘American Cinema Editors’

American Cinema Editors (ACE) werd in 1950 opgericht. Wie lid wil worden, moet gesponsord en uitgenodigd zijn door andere leden en voldoen aan de lidmaatschapsnormen van ACE. Filmmonteurs worden enkel toegelaten via stemrondes, op basis van strenge voorwaarden, de kwaliteiten van hun werk, hun opleiding van anderen en toewijding aan montage. Nu maakt ook een Belg voor het eerst deel uit van de vereniging: monteur Nico Leunen. “Deze unieke erkenning motiveert me meer dan ooit om een waardig ambassadeur te zijn van dit mooie maar onzichtbare beroep.” aldus Nico Leunen over zijn toelating tot de gilde.

Leunen is vaste monteur van Felix van Groeningen, Fien Troch en Koen Mortier en monteerde o.a. ‘Steve + Sky’, ‘Een ander zijn geluk’, ‘Dagen zonder lief’, ‘De helaasheid der dingen’, ‘The Invader’, ‘The Broken Circle Breakdown’, ‘Kid’, ‘Un Ange’ en ‘Home’. In 2013 ontving hij op het Filmfestival van Oostende zowel de Vlaamse Cultuurprijs voor Film 2012-2013, als de Ensor voor Beste Montage voor ‘The Broken Circle Breakdown’. In 2016 kreeg hij de Knack Focus Jo Röpcke Award 2016 voor “de manier waarop hij beeldend verhalen kan vertellen, structureren en ritmeren en voor zijn bemeten visie op cinema buiten de montagekamer”. Ook internationaal is hij aan de slag. Zo werkte hij aan Ryan Goslings regiedebuut ‘Lost River’ en ‘Ad Astra’ van James Gray met Brad Pitt in de hoofdrol en monteerde hij twee series voor de hoog aangeschreven Amerikaanse betaalzender HBO: ‘Betty’ en ‘I know this much is True’. Momenteel is hij verbonden aan Koen Mortiers nieuwe langspeelfilm ‘Skunk’ en “Le otto Montagne’ van Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch.