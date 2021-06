Montagefouten, bloopers en verdwenen kledingstukken of attributen: ‘Friends’ ging af en toe eens uit de bocht

TVDat fouten maken menselijk is, heeft de productie van ‘Friends’ uitvoerig bewezen. Wie goed kijkt naar de serie, zal opmerken dat er hier en daar montagefouten en bloopers te zien zijn in de reeks. Van cadeaus die zich op een of andere magische manier kunnen inpakken tot personages die op verschillende plaatsen tegelijk aanwezig zijn: het kan allemaal in de sitcom.

Phoebe is op twee plaatsen tegelijk aanwezig

De eerste fout zit al in de pilootaflevering van de show, ‘The One Where Monica Gets a Roommate’. Phoebe is op een of andere bijzondere wijze op twee plaatsen tegelijk aanwezig. Enerzijds is ze met Rachel aan het praten, maar terwijl zit ze ook op de bank een kopje koffie te drinken.

Rachels ketting verdwijnt mysterieus

In de scène waarin Rachel te horen krijgt dat Ross een kat wil kopen met zijn nieuwe vriendin Julie, was ze blijkbaar zo geschrokken dat ze daarbij haar ketting verloor.

Monica’s snelheidsrecord

Monica moet wel heel snel kunnen lopen. In een fractie van een seconde verplaatst ze zich van de tafel naar de iconische paarse deur.

Jack en Judy Geller hebben maar één outfit

In ‘The One In Massapequa’ vieren de ouders van Ross en Monica hun 35-jarig huwelijksjubileum. Hopelijk hebben ze op dat feest als cadeau nieuwe outfits gekregen, want Jack en Judy hebben exact dezelfde kleren aan als op een foto achter hen.

Rachel en Monica veranderen in andere personen

Voor sommige repetities werken de producers met lookalikes van de bekende personages. Op zich geen probleem, maar alleen vergaten de monteurs af en toe om die dubbelgangers weg te knippen. Zo krijgen we plots een heel andere Rachel te zien in ‘The One With the Mugging’ en verandert Monica ook even van uiterlijk in ‘The One with Rachel’s Date’.

Joey’s drankjes veranderen

En dat is niet de enige fout in ‘The One With the Mugging’. Terwijl Joey in het appartement van Monica en Chandler staat, heeft hij heel wat drankjes vast om mee te nemen naar zijn auditie. Maar wanneer we even later weer een shot te zien krijgen van Joey, heeft hij andere blikjes vast.

Rachel probeert in een vliegtuig te stappen met iemand anders zijn paspoort

In ‘The Last One’ moet Rachel voor haar werk naar Parijs vliegen. Wiens paspoort ze daarvoor gebruikt, blijft nog altijd een grote vraag, aangezien de brunette op de foto absoluut niet op haar lijkt.

Joey zijn hemd kan van kleur veranderen

Joey zijn outfit heeft toch wel een heel speciaal talent in ‘The One with Rachel’s Inadvertent Kiss’. Wanneer hij bij Ross aankomt, heeft hij een bordeaux hemd aan, maar wanneer Ross zijn deur opendoet, is dat hemd plots zwart geworden.

Huwelijkscadeaus die zichzelf kunnen inpakken

In ‘The One With The Red Sweater’ verliest Monica plots de controle over zichzelf en pakt ze al haar huwelijkscadeaus uit. Al is één doos het daar niet meer eens, dus pakt het geschenk zichzelf op een of andere magische wijze terug in.

En zo kunnen we eigenlijk nog een tijdje verder gaan. Benieuwd naar nog meer fouten in de reeks? Het YouTube-kanaal Collider somt er nog een paar op.

De reünie van ‘Friends’ kan je bekijken via Streamz.

