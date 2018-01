Monsterscheiding op til voor Britse tv-presentator EDA

28 januari 2018

16u51 0 Showbizz Eerder deze maand raakte bekend dat Ant McPartlin, de helft van het bekende Britse televisieduo Ant & Dec, gaat scheiden. Nu blijkt dat zijn echtgenote Lisa Armstrong maar liefst 155 miljoen pond kan opstrijken alsook een deel van de toekomstige inkomsten van de presentator.

Lisa Armstrong kan een grotere scheidingscheque krijgen dan verwacht. De 41-jarige make-up artieste werd door haar legertje advocaten aangemaand om de strategie van Karen Parlour, de ex van voormalig Arsenal voetballer Ray Parlour, na te streven en zou zo het vijfvoudige van de eerder geschatte 31 miljoen pond kunnen overhouden aan de split. Een astronomisch bedrag.

Het koppel was 23 jaar samen waarvan 11 getrouwd. Lisa’s advocaten zullen pleiten dat ze recht heeft op zowel een deel van zijn huidig als een deel van zijn toekomstig inkomen. Aangezien Ant "nog maar 42 is en makkelijk nog 30 jaar voort kan in de showbizz."

62 miljoen pond

Volgens schattingen zijn Ant and TV co-star Dec elk rond de 62 miljoen pond waard al menen sommige bronnen dat het nog veel meer is.



Welke stappen Armstrong nu zal ondernemen, is voorlopig niet duidelijk. Insiders claimen dat ze niet uit is op geld. "Ze wilt vooral de pijnlijke breuk heelhuids doorworstelen", klinkt het.

De scheiding hing al enige tijd in de lucht. Zo vierde de 42-jarige Ant de jaarwisseling al met zijn moeder en zus en bracht hij ook de kerstdagen elders door. Afgelopen zomer werd hij nog opgenomen in een afkickkliniek vanwege zijn verslaving aan pijnstillers.