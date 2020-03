Monique Westenberg reageert: “Dat zijspoor was een harde les voor André” SDE

01 maart 2020

20u30 0 Showbizz Monique Westenberg (43) noemt de kortstondige relatie die André Hazes (26) had met Bridget Maasland (45) "een harde les" voor hem. Wel denkt ze dat zo'n "zijspoor" soms nodig is om weer op het juiste pad te komen, zo schrijft ze zondag onder een Instagrampost van André.

André plaatste zaterdagavond twee foto’s van vier jaar geleden op zijn Instagrampagina. Daarop toont hij zijn pasgekochte auto. Met de post blikt de zanger terug op de afgelopen jaren. "Ik ben zo fucking dankbaar voor de groei, ontwikkeling, klappen van de zweep, lessen en mooie momenten die ik mee heb mogen maken de afgelopen tijd. Samen met de mensen die er vanaf seconde 1 bij waren. Zakelijk en privé. Love jullie", schrijft hij bij de foto's.

In een reactie onder de post laat Monique weten dat ze trots is op André. "Keihard gewerkt aan deze reis, maar het belangrijkste is de reis in jezelf die je aan het maken bent. Af en toe met harde lessen, maar die hebben we allemaal nodig in deze reis. 6 jaar geleden hebben we onze wegen samen gevoegd en tja...soms is er even een zijspoor nodig die je weer op het pad brengt van je bestemming."



Vrijdag noemde Monique André al haar 'ster'. "I'm your rock, you're my star", schreef ze bij een foto van een romantisch diner dat ze samen met André had in Rotterdam. De zanger deelde een dag eerder dezelfde foto met de tekst "Ik ben voor altijd de jouwe". André had sinds november een relatie met Bridget Maasland. Deze relatie strandde bijna twee weken geleden.