Monique Westenberg geeft eerste interview sinds breuk met André Hazes: “In vorige relaties fysiek en mentaal mishandeld”

Monique verdween langzaam naar de achtergrond sinds haar breuk met André Hazes, maar daar komt nu verandering in. De moeder van zoontje Dré gaf een interview aan het Nederlandse magazine ‘Talkies Magazine’, maar maakte op voorhand duidelijk dat het niet mocht draaien om haar ex-verloofde. “Ik wil echt even benadrukken dat dit interview over mij gaat, want ik vind het heel belangrijk dat de rust en omstandigheden die er nu zijn, dat die zo blijven”, aldus Monique.

Toch sprak ze over de gevoelens die ze had tijdens haar relatie met André. “De liefde die ik in mijn relatie met André kende, had ik daarvoor nog nooit gehad, in die relatie ging ik voor het eerst ook van mezelf houden.” Monique vertelt ook dat ze nu niet openstaat voor een nieuwe liefde in haar leven en ze zegt dat ze geen type is voor onenightstands.