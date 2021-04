Monique Westenberg draagt verlovingsring nog ondanks breuk

Showbizz Allison Scott, de vrouw van Sean Dhondt, keert na half jaar terug naar België

9:29 Allison Scott (31), de vrouw van Sean Dhondt (37), is onderweg naar België. De tattoo-artieste verbleef een half jaar in Los Angeles bij haar familie om te bekomen van de hele Eveline-heisa. “I’m coming for you Belgium. For real this time”, schrijft de tattoo-artieste nu op haar Instagram Stories, samen met een foto van het vliegtuigraam.