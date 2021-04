Monique Westenberg, de ex van André Hazes, is in therapie

Wie door een relatiecrisis gaat, kan altijd wel een stevige portie ‘happiness' gebruiken. Ook Monique, want zij is sinds kort in therapie bij het therapiebureau ‘Master In Happiness’. Dat laat de ex van André Hazes weten in haar Instagram Stories. In haar masterclass wil coach Maartje Derksen haar klanten tips en tools geven die hen blijvend gelukkig zullen maken. Wat Monique precies doet, is niet duidelijk, al zien we wel veel kleuren, stiften en de woorden ‘gevoel’, ‘gedachten' en ‘diep in de min' op een blad staan. Ook Leontine Ruiters (53) en Marco Borsato (54) gingen al in therapie bij Maartje. Die laatste zei zelfs lovende woorden over haar: “Ik heb ontzettend veel steun bij haar gevonden.”