Monique, steun en toeverlaat van charmezanger Steve Tielens, overleden

Monique was al lange tijd ziek. Ze had de ziekte van Kahler, een zeldzame vorm van botkanker. Toen ze in mei de diagnose kreeg, stortte niet alleen haar wereld in, maar ook die van Steve Tielens. “Ze weegt nog amper 39 kilo”, vertelde hij in oktober verslagen. “En stappen wordt steeds moeilijker, het grootste deel van de dag zit ze in een rolstoel. Ik ga minstens vier keer per week bij haar op bezoek. Geregeld neem ik dan een frietje met stoofvlees voor haar mee, dat doet haar telkens veel deugd. En mijn vrouw en ik zorgen ervoor dat ze mooie bloemen op haar kamer heeft.”

Monique en Steve hadden dan ook een sterke band. In het VIER-programma ‘The Show Must Go On’ werd al duidelijk dat ze de zanger maar wat graag op z'n wenken bediende. Haar toewijding was grenzeloos, want ze schonk Steve een muziekstudio, ging dichter bij hem wonen en kocht een busje, de ‘Stevomobiel’, waarmee ze hem overal naartoe reed. Vorig jaar - toen Monique de ‘Stevomobiel' verkocht - draaiden de rollen om: “Zij heeft twaalf jaar lang onvoorwaardelijk álles voor mij gedaan, nu is het aan mij”, vertelde Steve toen. “Steve is en blijft de zoon die ik nooit heb gehad”, klonk het dan weer bij een trotse Monique. “Eerlijk, ik heb geen seconde aan hem getwijfeld. Ik wist dat hij me niet zou laten vallen als het voor mij te moeilijk werd om zijn chauffeur te zijn. Als hij mij nu de volgende twaalf jaar rondrijdt, ben ik zeker van nog een pak mooie jaren.”