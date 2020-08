Monique spreekt voor het eerst over breuk én hereniging met André Hazes: “Ik wist dat Bridget geen blijvertje was” SDE

19 augustus 2020

15u16

Bron: Beau Monde 1 Showbizz De Nederlandse Monique Westenberg (42) heeft een bijzonder moeilijk jaar achter de rug. Niet alleen overleed haar oma, ze moest ook toekijken hoe haar grote liefde, André Hazes (26), een relatie begon met een andere vrouw. “André was verdwaald”, klinkt het in Beau Monde.

In november vorig jaar kondigde André Hazes aan dat de relatie met Monique, de moeder van z'n zoontje, op de klippen was gelopen. “Een verschrikkelijk moeilijke keuze”, klonk het toen in een mededeling, “maar voor nu is dit het beste besluit." Enkele dagen later gaf een duidelijk gekwetste Monique op Instagram haar eigen versie van de feiten. “Vandaag heeft André mij via een appje laten weten dat hij gevoelens heeft voor een andere vrouw, met wie hij al een tijdje contact heeft. Wie dit is, maakt het alleen maar pijnlijker.” Die andere vrouw bleek Bridget Maasland te zijn, een 45-jarige presentatrice.

Ik heb altijd gedacht: mijn zoon zal nooit iets lelijks horen wat zijn mama heeft gezegd Monique Westenberg

Hartelijke ontvangst

Terwijl haar ex en z'n nieuwe vlam het mooie weer maakten op sociale media, hield Monique zich grotendeels op de vlakte, afgezien van dat ene bericht op Instagram. Omdat ze andere dingen aan haar hoofd had - haar oma was net overleden - maar ook uit respect voor haar zoontje, vertelt ze in Beau Monde. “Ik heb altijd gedacht: mijn zoon zal nooit iets lelijks horen wat zijn mama heeft gezegd. Tuurlijk was het niet altijd makkelijk, ik wilde lappen tekst sturen, maar dacht: wat gaat het me brengen, krijg ik de reactie die ik wil? Nee.”

Wanneer André z'n zoontje kwam bezoeken, ontving Monique hem dus steevast hartelijk. “Maar ik wist dat zij geen blijvertje was en dat hij straks weer voor de deur zou staan”, klinkt het. “Dan pas zou ik hem vertellen wat dit met mij had gedaan; eerder zou dat nog niet tot hem doordringen. Af en toe heb ik wel gedacht: moet je zien hoe je erbij loopt met je zwarte nagellak en je ingevallen gezicht. Maar ik hoefde niks te zeggen. Toen hij terug ­ kwam, werd hij vanzelf weer zichzelf. Wel heb ik een keer tegen hem gezegd: ‘Al die foto’s van jullie samen, waar ben jij in godsnaam mee bezig, jouw zoon kan alles terugzien later.’ Nu zegt hij zelf ook: ‘Hoe kon ik?’”

Vonken in Curaçao

De vonk tussen de twee oud-geliefden sloeg weer over tijdens een vakantie in Curaçao. André moest er optreden, een show die al geboekt werd toen hij nog samen was met Monique. Ook zij en haar zoontje zakten daarom af naar het tropische eiland. Bridget zou pas een paar dagen later verschijnen, al bleek de hereniging toen al een uitgemaakte zaak. “We hadden er bewust voor gekozen om daar samen te zijn – ook al waren we niet meer bij elkaar – zodat de kleine tijd kon doorbrengen met zijn vader”, legt Monique uit. Toen André z'n zoontje kwam halen op het strand, sloeg plots een vonk over. “Ik schrok heel erg en dacht: wat is dit? Hij gaf me een kus op mijn mond, waarvan ik ook schrok. Later legde hij uit: ‘Ik kwam aangelopen en ik voelde een vonk.’ Dat hadden we dus allebei.”

Op het moment dat wij weer bij elkaar kwamen, luisterde ik naar mijn hart, maar ik dacht wel: er moet iets veranderen, anders komt het nooit goed; met onze relatie, maar ook niet met hemzelf Monique Westenberg

“Meteen kwamen de gesprekken’, vervolgt de Nederlandse. “Allebei huilen, hij had spijt. Hij heeft ook veel met mijn vader gepraat. Ik dacht: wat ga ik doen na alles wat er gebeurd en voorgevallen is? Ik was eigenlijk op Curaçao om rust te krijgen en het af te sluiten. En nu gebeurde dit. Ik voelde van alles in mijn hart en tegelijkertijd had ik een ego dat zei: ‘Ben je niet goed bij je hoofd, je gaat hem toch niet terugnemen?’”

Veranderd man

Het vervolg laat zich raden. Niet lang na de reis brak André met Bridget - naar eigen zeggen vanwege de constante persaandacht - en begon hij opnieuw iets met Monique. Hij is een veranderd man, zegt ze nu. “André was verdwaald. Op het moment dat wij weer bij elkaar kwamen, luisterde ik naar mijn hart, maar ik dacht wel: er moet iets veranderen, anders komt het nooit goed; met onze relatie, maar ook niet met hemzelf.”

“De liefde en de aantrekkingskracht zijn nooit weggeweest, hij was gewoon de weg kwijt”, legt ze uit. “André moest oude patronen doorbreken, die hij van zijn vader al heeft meegekregen. Daarmee bedoel ik voornamelijk de drank. Zijn vader overleed toen André tien was, en vanaf zijn dertiende was hij altijd in de stad. Het drinken was een patroon geworden waarin hij was gaan vluchten. Tijdens de coronatijd heeft hij een heel goede start gemaakt om dat te doorbreken. Hij is elke dag fanatiek gaan sporten, is met een voedingsschema begonnen en hij drinkt nog amper.”

Tweede kindje

Nu alles weer op rolletjes loopt, denkt het koppel voorzichtig aan een tweede kindje. “Het is nog steeds onze wens, en we durven er weer over te praten. Het zit natuurlijk wel aan een ICSI-traject vast, het is bij ons geen kwestie van even met elkaar het bed in te duiken en je hebt een kind. Ik moet dan ook weer hormonen spuiten, wat heel heftig is”, geeft Monique toe. “Maar als je ziet wat je er allemaal voor terugkrijgt, heb ik dat er met alle liefde voor over. Ik gun kleine André een broertje of zusje, hij is zo leuk met andere kindjes.”

