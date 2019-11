Monique overladen met steunbetuigingen na breuk met André Hazes: “Je verdient beter” Redactie

10 november 2019

13u39

Bron: AD 1 Showbizz Monique Westenberg kan rekenen op veel steunbetuigingen nadat gisteren bekend werd dat haar relatie met André Hazes definitief voorbij is. Westenberg stelde gisteren in een statement dat de 25-jarige zanger zelfs een ander zou hebben. “Denk aan jou lieve Monique”, schrijft onder meer Chantal Janzen.

Het management van André Hazes bracht gisteren het nieuws naar buiten dat de relatie tussen de twee ‘al enkele maanden’ geleden aan een einde zou zijn gekomen. “Een verschrikkelijk moeilijke keuze waar veel tranen overheen zijn gegaan, maar voor nu is dit het beste besluit”, viel er te lezen. In de verklaring stond dat André en Monique altijd van elkaar zullen blijven houden. Het geluk van hun 3-jarige zoontje, Andreas Martinus, zou het voornaamste levensdoel zijn. “Daar zal alles om blijven draaien.”



Nog geen paar uur later kwam Westenberg zelf ook met een statement naar buiten. Daarin weerlegde ze het verhaal van het management van Hazes. Volgens haar zou er namelijk meer spelen. Zo schreef ze de laatste weken juist een fijne tijd te hebben gehad met André en hun zoontje, iets waar haar moederhart ‘heel blij’ van werd. Ondanks dat gegeven besloten de twee na een goed gesprek tóch een punt achter hun relatie te zetten. “De tijd om dit een plekje te geven heb ik nog niet gehad”, liet de blondine weten.



Volgens Westenberg werd het persbericht door het management van Hazes met slechts één reden zo snel mogelijk naar buiten gebracht. “Vandaag heeft André mij via een appje laten weten dat hij gevoelens voor een andere vrouw heeft waar hij een tijdje contact mee heeft. Wie dit is, maakt het alleen maar nog pijnlijker. Dat er nu stel op sprong voor gekozen wordt om zijn persbericht naar buiten te brengen heeft hier alles mee te maken.”

Sterke vrouw

Westenberg werd na het bericht dat ze deelde overladen met steunbetuigingen en motiverende woorden. Zo reageerde ontwerpster Olcay Gulsen: “Lieverd!! Heel veel sterkte en ik denk aan je. Jij bent een top vrouw en een lieve moeder. Neem je tijd en laat je niet gek maken.” Presentatrice Lieke van Lexmond liet van zich horen, net als Miljuschka Witzenhausen, Natasja Froger, Leontine Borsato, Kelly Weekers, Nicolette van Dam en Chantal Janzen. “Denk aan jou lieve Monique”, schreef Janzen.



Ook fans van Westenberg betuigen hun medeleven. “Sterkte, zo'n powervrouw als jij verdient veel beter”, schrijft iemand. En een ander: “Ik heb heel veel respect en waardering voor jou, en dit gedoe heb je absoluut niet verdiend. Het is zeer respectloos van de andere kant.”



André Hazes heeft vooralsnog niet gereageerd op het statement van Westenberg.