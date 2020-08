Monique over haar periode zonder André Hazes: “Ik fantaseerde hoe het zou zijn om een andere man tegen te komen” DBJ

Na een korte pauze en een avontuurtje van André bij Bridget Maasland is alles terug koek en ei tussen Monique en André Hazes. Toch was Monique tijdens hun break al volop met haar gedachten ergens anders. Dat vertelt de 42-jarige blondine aan het Nederlandse Shownieuws.

Monique Westenberg verbaasde zichzelf naar eigen zeggen met haar gedrag tijdens de breuk. “Hoe ik het allemaal heb gedaan en hoe knap ik het heb gedragen.... Waar het vandaan is gekomen, geen idee. Ik dacht wel iedere dag: ’Je bent een moeder en je hebt een klein jongetje dat later alles terug kan lezen en zien. Ik vind haar (Maasland, red.) niet belangrijk.”

In haar hoofd was Monique met andere dingen bezig dan met de hele hetze. “Ik had ook nooit verwacht dat ik weer samen het hem zou zijn”, vertelt ze. “Ik was het volledig aan het afsluiten. Ik was daar helemaal niet mee bezig. Ik was niet aan het hopen. En ik was al helemaal aan het fantaseren, met pijn in mijn hart, hoe ik samen met mijn zoon door het leven ging. En ook hoe het zou zijn als ik een andere man tegen zou komen.”

Monique liet ook een kritische noot horen over haar relatie. Ze vertelde hoe ze er tijdens een zware verbouwing alleen voor stond, maar er was nog iets erger. “Hij heeft de eerste drie jaar van zijn kind gemist”, zegt ze. “Er werd van alle kanten aan hem getrokken, hij leefde onder een soort druk.”