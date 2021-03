Monique legt ziel bloot in column na breuk met André Hazes: “Het jaar dat ik voor ogen had, zal heel anders verlopen”

ShowbizzMonique Westenberg (43) heeft nog altijd veel verdriet om haar breuk met de Nederlandse zanger André Hazes (27). In het weekblad ‘Vriendin’ schrijft ze al die gevoelens van zich af in een column. “Ik heb het zwaar, ik ben verdrietig en het jaar zoals ik het voor ogen had, zal heel anders verlopen.”

In haar relaas vertelt ze onder andere dat ze gevoelig is voor energie, en dat er momenteel uiteraard geen goede balans in haar leven zit. André verliet haar onverwacht tijdens een vakantie, vlak nadat hij hun verlovingsdatum in zijn nek liet tatoeëren. Er leek dus geen vuiltje aan de lucht te hangen, tot hij er plots een punt achter zette. “Ik heb het zwaar, ik ben verdrietig en het jaar zoals ik het voor ogen had, zal heel anders verlopen. Daarbinnen moet ik proberen om mijn weg te vinden, dag voor dag”, schrijft ze. Ze zegt normaal ook ‘energie goed aan te kunnen voelen’, waardoor ze haar balans weet te bewaren. “Dat dit momenteel niet het geval is hoef ik waarschijnlijk niet uit te leggen.”

Volgens Monique krijgt ze op dit moment vooral veel steun van vriendinnen en familie. Haar moeder liet al weten dat ze helemaal aan haar kant staat: “Neem hem alsjeblieft nooit meer terug!”, schreef zij op Instagram onder een foto van Monique en André.

Maar ook haar zoontje Dré (4) geeft haar de wil om verder te gaan. “Deze week had hij voor het eerst zelf ‘mama’ geschreven en daar een lieve tekening van een hartje bij gemaakt. Ik smolt. Of toen hij binnenkwam met een bosje tulpen in zijn hand en zei dat ik de liefste mama van de wereld ben. Die tulpen had mijn buurvrouw hem in zijn handjes gedrukt. Ik moest erom huilen, maar het deed me zo goed.”

Veel te verwerken

Maar goed dat Monique zo’n mooi vangnet heeft, want ze heeft veel te verwerken. “De keuze van André om bij ons weg te gaan is voor mij abrupt en heb ik niet zien aankomen”, schreef ze eerder al op Instagram. “De haast die ermee gemoeid is om dit zo snel naar buiten te brengen, zonder dat we dit eerst onze zoon hebben kunnen vertellen, verbaast mij na hetzelfde patroon van een jaar geleden niet. Het vergt ontzettend veel kracht van mij om zonder dit zelf een plekje te kunnen geven, rechtop te blijven staan in deze hectiek.”

Intussen raakte bekend dat op dit moment samenwoont met influencer Sarah van Soelen (25). “Ik ben de afgelopen jaren goed bevriend geraakt met Sarah en hoewel we in die tijd een sterke klik voelden, bleef het bij vriendschap”, aldus André. “Dat daar in de toekomst mogelijk meer uit zou kunnen ontstaan, sluit ik niet uit”, vertelde de zanger in een interview met RTL Boulevard. “Sarah is een heel leuk wijf. We hebben geen relatie, maar ik sluit niets uit. Als het dan toch gebeurt, ben ik later niet die leugenaar.”

Het zou niet de eerste keer zijn dat André Monique verlaat voor een ander. Eerder ruilde hij haar al voor Bridget Maasland, die hij ook ten huwelijk vroeg voor hun relatie uiteindelijk strandde.

