Monique deelt foto van jarige zoontje met André Hazes: “Mooiste cadeau kwam met special delivery”

ShowbizzAndré Hazes jr. is maandag flink verwend door zijn vader voor zijn vijfde verjaardag. Hoewel Hazes al geruime tijd van de radar is, deelt zijn ex Monique Westenberg vandaag een reeks foto’s waarop de zanger samen met zijn zoontje te zien is. “Zijn mooiste cadeau kwam met special delivery”, aldus de blondine.

André Hazes jr., ook wel Dreetje genoemd, mocht maandag vijf verjaardagskaarsjes uitblazen. Westenberg bracht al een ode aan het ventje op Instagram, maar vanuit André bleef het stil op sociale media. Toch is de zanger zijn zoontje allesbehalve vergeten. In de Instagram Stories van zijn ex is te zien hoe hij als verrassing met een blauwe quad kwam aanzetten als cadeau voor André jr. “Hij werd flink verwend, maar zijn mooiste cadeau kwam met special delivery”, schrijft Westenberg bij een foto waarop vader en zoon samen gekiekt zijn.

Westenberg deelt bovendien nog een aantal foto’s, waarop een blije André jr. te zien is op zijn nieuwe speeltje. Het lijkt erop dat de twee genoten van wat tijd met elkaar, want op een ander kiekje is het ventje rijdend op beeld vastgelegd onder toeziend oog van André, die overigens wat kilo’s lijkt kwijt te zijn.

André Hazes verrast zijn zoontje.

Burn-out

Bijna twee weken geleden zette Hazes weer voet op Nederlandse bodem. De zanger, die een poging had gedaan om zo onherkenbaar mogelijk te arriveren, verscheen met zijn moeder Rachel op Schiphol. Dat het niet goed gaat met de 27-jarige zanger is inmiddels geen geheim meer. Vorige maand maakte zijn management bekend dat Hazes met een burn-out kampt. Hij had tijd nodig om tot rust te komen en besloot zich daarom terug te trekken.

