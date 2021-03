Monique bevestigt plotse relatiebreuk met André Hazes: “Twee weken geleden zat ik nog op een roze wolk”

“De keuze van André om bij ons weg te gaan is voor mij abrupt en heb ik niet zien aankomen”, vervolgt Monique. “De haast die ermee gemoeid is om dit zo snel naar buiten te brengen, zonder dat we dit eerst onze zoon hebben kunnen vertellen, verbaast mij na hetzelfde patroon van een jaar geleden niet. Het vergt ontzettend veel kracht van mij om zonder dit zelf een plekje te kunnen geven, rechtop te blijven staan in deze hectiek.”