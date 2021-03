Monique bevestigt plotse relatiebreuk met André Hazes: “Tot twee weken geleden zat ik nog op een roze wolk”

Genk Muzikant Freddy Birset (73) - opa van Ibe Wuyts - overleden: “Met hem erbij was het altijd feest”

7:03 Freddy Birset heeft dinsdagvoormiddag het leven gelaten op 73-jarige leeftijd. De man was een horeca-uitbater in Genk én muzikant. Hij gaf de microbe door aan zijn kleinzoon Ibe Wuyts. “Freddy was een Genkenaar in hart en nieren met een ongelooflijk zangtalent. Aan hem houden we heel veel goede herinneringen over.” Een portret.