Monika Van Lierde verdwijnt na 25 jaar als dokter Ann uit ‘Thuis’: “Het is tijd voor iets anders”

Kim Kardashian openhartig over Parijse overval: "Ik dacht dat ze me zouden verkrach­ten"

21 oktober Kim Kardashian (40) heeft doodsangsten uitgestaan toen ze in 2016 in haar hotelkamer in Parijs werd overvallen. Ze dacht dat ze zou worden verkracht, vertelde ze geëmotioneerd in een interview met David Letterman (73), voor zijn nieuwe seizoen van de Netflix-show ‘My Next Guest Needs No Introduction’.