Mondig volkszangertje Pietje (9) grote hit op sociale media na grappige doortocht in ‘Holland’s Got Talent’ Peter Koop

20 januari 2019

20u46

Bron: AD.nl 0 Showbizz De 9-jarige Utrechtse volkszanger Pietje Tomassen is dit weekend een grote hit op sociale media. Met een ontwapenend optreden bij het tv-programma ‘Holland’s Got Talent’ stal hij de harten van de kijkers.

Met name zijn gevatte en relaxete antwoorden op vragen van de juryleden werken op de lachspieren. En zingen kan hij nog ook!

Pietje was wel degelijk gespannen, zo zegt zijn vader Roy. “Hij heeft zo’n acht uur moeten wachten totdat hij eindelijk aan de beurt was. Hij is wel tig keer naar de wc geweest. Toen hij op het podium stond, was hij die spanning wel zo’n beetje kwijt.”



Zelf bekeek Pietje de uitzending gisteren in Ankeveen. “Ik was daar voor een optreden bij de carnavalsvereniging. Het was heel leuk dat iedereen zo blij voor me was.”



Daarna regende het ook reacties via sociale media. Pietje is redelijk onaangedaan door alle aandacht. “Zelf wist ik al een tijdje dat ik doorging naar de volgende ronde,” zegt hij. “De opnames waren al in augustus. Ik heb al die maanden m'n mond moeten houden.”

Morgen is het voor Pietje weer ‘een gewone’ schooldag. “Ik denk dat mijn klasgenootjes allemaal hebben zitten kijken. Ik ben heel benieuwd hoe zij het vonden.”