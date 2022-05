Moldavische folkpunk of gele wolvenmaskers: deze tien acts gaan (waarschijnlijk) door op het Songfestival

MuziekOp de finale van het Eurovisiesongfestival is het nog wachten tot zaterdag, maar in tussentijd moetende fans van het liedjescircus niet op hun honger blijven zitten. Vanavond vindt immers de eerste halve finale plaats, en die staat garant voor flink wat vertier. Onze vrouw selecteert de tien inzendingen die - volgens haar - de grootste kans maken om door te stoten.

Oekraïne: Hoewel het Songfestival in de regel een apolitieke wedstrijd is, sijpelt de oorlog die Rusland tegen het Oostblokland voert, toch door in de wedstrijd. Heel wat kijkers en vakjury’s opteren ongetwijfeld voor sympathy votes, waardoor Kalush Orchestra en hun ‘Stefania’ de grootste gunfactor kent van deze editie.

Volledig scherm Kalush Orchestra © ANP

Nederland: Het is al van 2010 geleden dat Nederland met Sieneke en haar ‘Ik ben verliefd’ - dat weinig eervol strandde in de halve finale -een nummer in de eigen landstaal afvaardigt. Nadien schakelden onze Noorderburen met succes over op het Engels, en wonnen ze in 2019 dankzij Duncan Laurence. S10 wil dat trucje nu herhalen in haar moedertaal. Met haar ballade ‘De diepte’ en haar straffe stem heeft ze alvast alle troefkaarten in huis.

Volledig scherm S10 © ANP

Moldavië: Met Zdob și Zdub stuurt het land een groep die de wedstrijd vanbinnen en vanbuiten kent. De folkpunkers namen eerder al deel in 2005 en 2011, en waren - met behulp van een hippe oma en een elfje op een eenwieler - twee keer goed voor een finaleplaats. Derde keer, goede keer met hun song ‘Trenuleţul’? We zullen het zien.

Volledig scherm Zdob și Zdub © REUTERS

Portugal: Ze won het Festival da Canção, en dus mag MARO — de artiestennaam van Mariana Secca — voor Portugal naar het Songfestival. Haar nummer ‘Saudade, saudade’ klinkt als het betere werk van Nelly Furtado. Jessie J is alvast fan. Zij vroeg MARO enkele jaren geleden als voorprogramma. Qua kwaliteitslabel kan dat tellen.

Volledig scherm MARO © REUTERS

Albanië: Zangeres Ronela Hajati weet hoe ze moet opvallen - getuige haar outfit op de turquoise loper van zondag, en is vastberaden om tijdens ‘Sekret’ alles uit de kast te halen op het Songfestivalpodium. Haar nummer klinkt alsof ze slangen gaat bezweren in een of andere soek. Die hypnotiserende kwaliteit draait - hopelijk voor Ronela - in haar voordeel uit.

Volledig scherm Ronela Hajati © Photo News

Letland: In 2014 spoorde de Letse Songfestivalinzending ons nog aan om een cake te bakken, in 2022 houdt het Baltische land dan weer een pleidooi voor een groener leven. Voor Citi Zēni hun nationale preselecties won, ging hun nummer ‘Eat Your Salad’ viraal. En dat vanwege de eerste zin. “Instead of meat I eat veggies and pussy”, luidde die. Voor de EBU kon dat uiteraard niet, en ‘pussy’ werd vervangen door een pauze. Jammer.

Volledig scherm Citi Zēni © Brunopress

Zwitserland: ‘Boy’s don’t cry’, zong The Cure. Anno 2022 gaat de Zwitserse inzending Marius Bear voor de geüpdatete versie met de (kleffe) ballade ‘Boys do cry’. Perfect gezongen en een plek in de finale waard, maar geef ons toch maar de Engelse rockband.

Volledig scherm Marius Bear © AFP

Griekenland: Volgens de bookmakers belandt Amanda Tenfjord en haar ‘Die Together’ zeker en vast in de top tien zaterdag. Naar ons gevoel is deze ballade meerdere tikkeltjes te dramatisch, maar de gemiddelde Songfestivalfan houdt nu eenmaal van over the top emomomentjes.

Volledig scherm Amanda Tenfjord © Photo News

Noorwegen: “Het is niet omdat het bizar is, dat het geen kans maakt om te winnen”, luidt het aloude Songfestivalgezegde. En dus stuurt Noorwegen Subwoolfer: een inzending met gele wolvenmaskers, die het nummer ‘Give That Wolf A Banana’ brengen. Volgens de bookmakers is het Scandinavische land daarmee goed voor een achtste plaats. Noem deze inzending - pun intended - gerust een schaap in wolfskleren.

Volledig scherm Subwoolfer © REUTERS

Oostenrijk: Beter goed gepikt dan slecht verzonnen. Of zoals dat op het Songfestival wordt vertaald: als iets klinkt alsof je het al gehoord hebt, is de kans reëel dat je doorstoot naar de finale. Vandaar dat ‘Halo’ van LUM!X feat. Pia Maria ook in dit lijstje staat.

Volledig scherm LUM!X feat. Pia Maria © Brunopress

