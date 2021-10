‘Mol’ Elisabet in de wolken met dochter Charlize: “Maar die naweeën zijn best pijnlijk”

Je mocht al na twee dagen het ziekenhuis verlaten. Dat is snel.

“Ik mocht nog blijven, maar omdat ik me zo goed voelde, wou ik naar huis. Want ja, er lopen hier nog twee bengels rond.”

Hoe reageerden je zoontjes op de komst van hun zus?

Jij was goed voorbereid op de bevalling. Je koffer lag al een tijdje in de auto.

“Je weet nooit wanneer het moment zich aankondigt. Gelukkig was mijn man thuis toen we naar het ziekenhuis moesten vertrekken. Ideaal. Zo verliep ook dat probleemloos.”

Terug thuis kreeg je wel af te rekenen met naweeën.

Gaat het nu beter?

Na twee zoontjes nu een meisje. Hoe anders wordt dat?

“Ik merk dat Charlize rustiger is dan haar broertjes toen. Maar ik denk dat ze door hun invloed een jongensmeisje wordt. Dan kan ze met hen ravotten in de tuin. Ik ga haar niet anders opvoeden.”

Eén van de twee meters van Charlize is influencer Yentl Keuppens.

“Ja, Yentl en ik leerden elkaar kennen in een kliniek voor mensen met een eetstoornis. De ziekte hebben we achter ons gelaten, de vriendschap is gebleven. Die duurt nu al veertien jaar. Yentl was in de wolken toen ik haar vroeg als meter. Ze is trots op Charlize en ik wéét dat ze het meterschap heel serieus neemt.”