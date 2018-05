Mogelijk royal wedding zonder prins Philip (96) EDA

05 mei 2018

12u08 0 Showbizz De kans is groot dat er één lege stoel zal zijn aan de eretafel van prins Harry en Meghan Markle. Prins Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth, zal mogelijk niet op tijd hersteld zijn van zijn heupoperatie.

Een woordvoerder van het paleis zei vrijdag tijdens een persbriefing dat de aanwezigheid van prins Philip nog onzeker is: "We hopen dat hij erbij kan zijn", aldus het paleis.

Philip kreeg begin april een nieuwe heup. De 96-jarige prins verbleef in totaal 11 dagen in het ziekenhuis en herstelt momenteel op Windsor Castle. Hoewel dat exact de locatie van de bruiloft is, is het maar de vraag of Philip genoeg bij krachten zal zijn om het huwelijk van zijn kleinzoon bij te wonen.

Verstek

De afgelopen weken bleef Philip ook al thuis bij andere momenten. Zo was hij niet in de kerk tijdens Pasen en vergezelde hij evenmin Elizabeth toen ze afgelopen week voor het eerst een bezoek bracht aan de pasgeboren prins Louis, het zoontje van prins William en zijn vrouw Catherine.

Prins Harry en Meghan Markle treden op 19 mei in het huwelijk.