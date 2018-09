Moet NRJ na twee weken al stoppen met radio maken? Jan Debackere

19 september 2018

08u27

Bron: De Morgen 0 Showbizz De hitradio die NRJ nu maakt, is compleet anders dan wat in het aanvraagdossier staat. Dat vindt concurrent Radio Club FM. Die dient een klacht in tegen de zender.

"NRJ is boerenbedrog. Men heeft iedereen erin geluisd", zegt Christiaan Lesaffer, de advocaat van Radio Club FM. "Ik denk nochtans dat het een oprecht dossier was dat men ingediend heeft. Alleen geeft dat je niet de vrijheid om daarna iets compleet anders te doen." En dat is wat nu gebeurd is, menen Lesaffer en Radio Club FM nadat NRJ twee weken geleden met uitzenden gestart is.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN