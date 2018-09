Moet de stijlgoeroe zich zorgen maken? "Jani’s Academy maakt verlies"

19 september 2018

06u00

Bron: TV FAMILIE 2 Showbizz Jani Kazaltzis (39) kondigde meer dan een jaar geleden zijn eigen styling school voor: de Jani Academy in Antwerpen. De populaire modegoeroe van tv zag het groots: er zouden vestigingen komen in Diest, Brugge en Antwerpen. Maar intussen blijkt het helaas helemaal niet zo goed te gaan met de Jani Academy. De opleidingen zijn momenteel niet te boeken, en de zaak draait verlies. In TV familie reageert de financieel expert verbaasd.

"We zijn al volop docenten aan het klaarstomen en het hele team aan het samenstellen. In juni starten we met workshops, in oktober of november volgen dan de echte lessen. Eindelijk, want ik wil dit al zó lang!" Zo enthousiast klonk Jani Kazaltzis bij de lancering van zijn school. Maar het blijkt allemaal veel makkelijker gezegd dan gedaan. Want onze financieel expert Thierry Debels stelt vast dat de interesse in de Jani Academy niet zo groot is als Jani allicht had verwacht. "Nee, de cijfers zijn niet fameus", zegt Debels in het weekblad. "En ik moet zeggen: dat verbaast me. Want Jani is een heel populaire figuur. Nu, ik weet niet hoeveel aandacht hij aan zijn school schenkt. Misschien heeft hij daar te weinig tijd voor? Van veel activiteit lijkt in alle geval geen sprake.’ 

Bloeding stelpen 

"De zaak maakte het eerste anderhalf jaar 940 euro verlies", weet Debels. "Zeker niet dramatisch. Maar het is nu aan Jani om die bloeding te stelpen. Tja, hoe je het ook draait of keert: de Jani Academy is géén succes." Het is sowieso al een tijdje opvallend stil rond Jani en zijn school. Heeft hij intussen zijn focus verlegd naar ander werk, zoals de presentatie van ‘Dancing With the Stars’ dat binnenkort van start gaat? En wil hij de Jani Academy misschien in alle stilte laten doodbloeden? "Dat zou best kunnen", zegt Thierry Debels. Het valt alvast op dat je via de website van de school geen opleidingen kan boeken. ‘Niet meer voorradig’, krijg je te zien als je je wil inschrijven. Een teken aan de wand?

"Het feit dat je je niet kan inschrijven voor een school... Tja, dat is natuurlijk heel vreemd", zegt onze financieel expert. Wat er ook van zij, het spaarboekje van Jani Kazaltzis komt niet in gevaar. Mocht het slecht aflopen met zijn Academy is dat voor hem geen financiële ramp. Jani is immers niet alleen een modegoeroe, maar ook een goed zakenman, zo blijkt.

Alle respect

"Hij heeft het slim aangepakt", zegt Debels. "Hij heeft voor zijn school een aparte firma opgericht. Die staat wel op zijn persoonlijk adres, maar heeft niets te maken met zijn andere bedrijvigheden. En dat lijkt mij ook het verstandigste. Jani heeft toch een vermogen van een paar 100.000 euro. Hij zou een faillissement dus wel kunnen slikken. Ach, zo gaat het nu eenmaal: niet alles wat je doet, kan een weergaloos succes zijn. Jani heeft zijn droom gevolgd, en daarvoor verdient hij alle respect."

Bijzonder druk

De woordvoerster van Jani laat TV Familie enkel het volgende weten: "Dat een bedrijf niet meteen winst draait in een eerste boekjaar is geen uitzondering en is niet zorgbarend. Je doet in je eerste jaar veel investeringen en er moeten vaak meer kosten worden gemaakt. Het verlies is ook niet heel groot. Jani heeft het bijzonder druk gehad met opnames en ook de volgende maanden zit zijn agenda vol met tv-werk en presentaties waardoor de cursussen worden gegeven door zijn zakelijke partner Roberta. Voor de toekomst liggen nog alle wegen open en de toekomst ziet er rooskleurig uit."

Geen concurrentie voor Lesley-Ann Poppe

Lesley-Ann Poppe (39) doet het intussen bijzonder goed met haar Beauty and Life-style Academy. Lacht ze nu in haar vuistje omdat Jani’s school geen succes blijkt? "Natuurlijk niet", zegt Lesley-Ann. "Jani is trouwens geen concurrent van ons. Wij focussen ons op beauty, omdat styling niet echt in ons interessegebied ligt. Het verrast me wel dat het niet goed gaat met de Jani Academy. Want onze school draait op volle toeren. Alle opleidingen die we aanbieden, zijn volgeboekt. Jani’s school is enkel toegespitst op styling, terwijl je bij ons een brede waaier aan cursussen kan volgen. Misschien dat het daaraan ligt. Aan onze Beauty and Lifestyle Academy is bovendien een winkel verbonden, waar de studenten de materialen voor hun opleiding kunnen aanschaffen. Het is dus in feite een heel ander concept dan Jani’s school. En ik zeg het: we hebben niet te klagen. We hebben net nog een vestiging in Hasselt geopend."

Veel geld

Toch vindt Lesley-Ann het niet geheel onlogisch dat Jani in zijn eerste jaar van zijn Academy verlies maakt."Zoiets opstarten, da’s een serieuze investering. Wij hebben ook veel geld in onze school gepompt. Wij hadden ook een groot gebouw nodig. Dus als zo’n school in het eerste jaar verlies maakt... Ik kan dat perfect begrijpen."

Ook denkt Lesley-Ann dat Jani andere prioriteiten heeft op dit moment: "Hij heeft het waarschijnlijk druk met projecten die niets met zijn school te maken hebben. En je moet weten dat een Academy écht wel een fulltime bezigheid is, hoor. ’t Is niet iets wat je er in je vrije tijd gauw even bijneemt. Daar zal het schoentje wringen bij Jani, denk ik. Te weinig tijd. Want ik wéét dat hij en zijn zakenpartner Roberta Pellegriti veel talent hebben, en dat ze goeie opleidingen kunnen aanbieden. Ze weten echt wel waar ze mee bezig zijn. Ik wens hen een mooie toekomst met hun school toe!"