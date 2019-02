Moedige audities en een bitsige jury: dit was het beste uit ‘The Voice’ DBJ

22 februari 2019

22u35 0 Showbizz In de derde Blind Auditions mochten coaches Alex, Koen, Bart en Natalia zich opnieuw aan heel wat muzikale verrassingen verwachten. Voor Natalia is de verrassing compleet als een kandidate haar kans waagt met een nummer dat wel erg bekend in de oren klinkt.

Aan lef ontbreekt het Jennifer (26, Rumbeke) niet. Zij durft het aan om Natalia’s nummer 1-hit I’ve Only Begun To Fight te zingen. Bovendien een nummer met een boodschap voor haar, want haar deelname ziet ze als een nieuwe start na een zwaar motorongeluk. “Ik denk dat ik zenuwachtiger was dan jij”, lacht Natalia na de auditie. Maar drukt ze ook af voor haar eigen nummer?

Het Voice-podium verwelkomt met Dina (24, Gent) ook een oude bekende. Ze haalde in het eerste seizoen de Battles als prille 18-jarige. Nadien richtte ze met ex-deelnemer Sigi een band op, waarmee ze intussen veel podiumervaring heeft opgedaan. Dat zou haar moeten helpen om dit keer verder door te stoten. Ze zingt én rapt op La Loi De Murphy van de Brusselse Angèle. De juryleden vochten om haar een bitsige strijd uit.

De opnames van The Voice van Vlaanderen bijwonen en daar pas te horen krijgen dat je zélf auditie mag komen doen: Somalia (24), die twee jaar geleden van New York naar Antwerpen verhuisde, weet niet wat haar overkomt wanneer An Lemmens haar hoogstpersoonlijk met het nieuws verrast. Haar Blind Audition doet ze op Ex-factor van Lauryn Hill.

“Ik zou graag wat lawaai in mijn team willen. Er is nog niet genoeg ‘noise’ in The Voice”. Bart Peeters’ woorden zijn nog niet koud of daar is Petra (44, Malle). Ze doet niets liever dan “scheuren en schreeuwen”, dat bewijst ze met Piece Of My Heart van Janis Joplin.

Ook Stefaan (45, Moen) heeft een voorkeur voor stevige nummers. De West-Vlaamse staalarbeider kiest vrijdag voor You Worry Me van Nathaniel Rateliff.

Nichtjes Emanuela (18, Brugge) en Erisa (19, Oostende) nemen dan wel apart deel aan de Blind Auditions, ze steunen elkaar door dik en dun. Hun gemeenschappelijke passie voor muziek maakt dat ze een ijzersterke band hebben. Emanuela probeerde het met Stop And Stare van One Republic, Erisa gaat voor The Middle van Zedd & Maren Morris.

De looks heeft hij al, maar heeft hij ook de stem? Student Andy (25, Kasteelbrakel) droomt ervan om een singer-songwriter te worden à la Ed Sheeran. Zijn eerste stappen zet hij vrijdag met een eigen versie van Firestone van Kygo.

Ook jonge snaak Glen (22, Holt), die in zijn vrije tijd bijverdient als model, kiest voor een rustig, integer nummer met Safe Inside van James Arthur.

De Limburgse Italiaan Giovanni (42, Houthalen) is een geboren entertainer. De luisteraars van zijn radioprogramma op Radio Internazionale weten dat intussen, de coaches van The Voice hoopt hij daar vrijdag van te overtuigen met A Chi Mi Dice van Blue.

Dat Leona (37, Gellik) zich inschreef voor de Blind Auditions van The Voice is volledig aan haar moeder te danken. Zij stierf vorig jaar en Leona maakte haar die belofte. Haar auditie op Something’s Got A Hold van Christina Aguilera draagt ze volledig aan haar moeder op.

Ook Darcy (20, Merksem) kreeg het nodige duwtje in de rug van haar mama. Zelf had ze zich nooit durven inschrijven, want Darcy is van nature erg onzeker en verlegen. “Mijn deelname is geslaagd als ik op het podium heb durven zingen”, zegt ze zelf. Kan ze ook één van de coaches overtuigen met Take A Bow van Rihanna?