Moeder vermiste Dotan doet emotionele oproep: "Geef me een teken van leven" EDA

05 mei 2018

09u29

Bron: De Telegraaf 88 Showbizz Grote zorgen om zanger Dotan. Nadat bekend raakte dat de Nederlander jarenlang nepfans had gebruikt om zijn muziekcarrière te promoten, is hij plots van de aardbodem verdwenen. Zijn moeder Patty doet nu een emotionele oproep in De Telegraaf: "Ik ben enorm bezorgd. Zijn telefoon is afgesloten, hij belt me niet.”

Vorige maand kwam de 'Home'-zanger in opspraak nadat hij via allerlei nepaccounts op sociale media zichzelf had aangeprezen. Zo bedacht hij verhalen over een ernstig zieke fan die achteraf helemaal niet bestond.

Midden april volgde er een publieke knieval. De zanger gaf toe dat hij sinds 2011 nepaccounts heeft die hij met een team had uitgewerkt. "Dit is iets waar ik achteraf ontzettend veel spijt van heb, wat ik heel dom vind. Ik was heel naïef, veel te ambitieus en onzeker, denk ik."

Niet gespot bij zijn woning

Sindsdien zou de zanger onder de radar verdwenen zijn. Al twee weken zou moeder Patty geen bericht meer van haar zoon hebben ontvangen. En werd hij ook niet gespot bij zijn woning, wat vandaag heeft geleid tot deze emotionele oproep: "Lieve Dotan, we maken ons allemaal grote zorgen om jou. Geef me een teken van leven..."

"Ik ben radeloos en maak me grote zorgen", aldus Patty nog. "Hij belt me niet en ik kan hem niet bellen. Zijn telefoon is afgesloten en hij heeft al zijn concerten afgezegd. Ik slaap er niet van, heb dikke kringen onder mijn ogen en word net als Dotan overladen met haatmails, met daarin de meest erge verwensingen", klinkt het.

"Na RTL Late Night naar Israël gevlucht"

"Trekt hij dit allemaal wel, vraag ik me af. Hoewel ons contact al sinds een jaar of zes op een laag pitje staat, ben ik wél zijn moeder. Ik ben echt helemaal kapot van de situatie die maar voortduurt, want ik geloof niet dat de angel er al uit is. Niet voor niets zegt hij nu ook zijn eigen 7 Layers-festival in Paradiso af. Zijn hoofd staat er niet naar. Maar waar zijn hoofd wél naar staat, en hoe hij zich voelt, daar moet ik maar naar raden! Na de uitzending van RTL Late Night heb ik hem geappt. 'Schat, je moet nu echt reageren.' Maar dat heeft hij niet gedaan, en dat was op 16 april..."

.@DotanMusic reageert op het verzonnen leukemieverhaal #RTLLN pic.twitter.com/mpYCHNcXCx RTL Late Night(@ RTLLateNight) link

In die uitzending, die overigens lauw werd ontvangen, zei Dotan onder meer het volgende: "Ik snap totaal dat mensen teleurgesteld zijn. Helemaal omdat het haaks staat op wat ik naar voren wil brengen." En maakte hij zich hard voor meer openheid en eerlijkheid op social media. "Er is de afgelopen dagen zo veel gezegd en zo veel gebeurd. Ik heb me zo vaak voor de kop geslagen. Ik dacht: idioot, wat heb je in godsnaam gedaan?"

Volgens De Telegraaf zou Dotan wel al gespot zijn in Israël, waar overigens ook de omstreden castingdirector Job Gosschalk zou zitten ondergedoken nadat hij in opspraak kwam. Dotan is in Israël geboren en zijn vader, met wie hij een goede band heeft, woont er nog steeds.

...Of ondergedoken in New York?

Maar voor hetzelfde geld is haar zoon een heel andere kant opgevlogen, zegt Patty: "Het kan ook zijn dat Dotan bij vrienden in New York is ondergedoken. Ik ken mijn zoon als geen ander en weet ook dat hij zich helemaal kan afsluiten. Toch beangstigt het me dat hij niet meer reageert. Als hij ruimte nodig heeft, dan begrijp ik dat heel goed, maar dan moet ik wel weten dat hij oké is."

Volgens Patty, die ook life coach is, heeft ze de keuze van Dotan – om voorlopig afstand te nemen van zijn moeder, zes jaar geleden – aanvaard. "Hij zei toen ineens tegen mij: 'Ik heb de allerliefste moeder van de wereld, maar ik kan er nu niets mee.' Hij was toen volledig in de war als gevolg van mijn scheiding."